AGI - "È giunto il momento. Ecco perché sono fedele allo storico impegno del mio Paese nei confronti del Medio Oriente e della pace tra israeliani e palestinesi. Per questo dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, parlando dalla tribuna dell'Onu per la conferenza sui due Stati.
Emmanuel Macron ha affermato dalla tribuna dell'ONU che "il tempo della pace è arrivato, perché siamo a pochi istanti dal non poterla più afferrare".
"Siamo qui perché è giunto il momento. È arrivato il momento di liberare i 48 ostaggi detenuti da Hamas. È giunto il momento di fermare la guerra, i bombardamenti a Gaza, i massacri e le popolazioni in fuga. Il tempo è arrivato perché l'urgenza è ovunque. Il tempo della pace è arrivato, perché siamo a pochi istanti dal non poterla più afferrare", ha detto il Presidente francese all'inizio del suo discorso a New York.
"Alcuni diranno troppo tardi, altri diranno troppo presto", ma "non possiamo più aspettare", ha sostenuto.
"Potrei decidere di istituire un'ambasciata nello Stato di Palestina una volta che tutti gli ostaggi detenuti a Gaza saranno liberati e sarà in vigore un cessate il fuoco", ha detto Macron durante un incontro delle Nazioni Unite a New York.
Usa e Israele assenti
Mentre il Presidente francese Macron annunciava all'Onu il riconoscimento dello Stato di Palestina in una conferenza in vista dell'Assemblea generale, i rappresentanti di Usa e Israele erano assenti dall'evento. Lo sottolinea la tv 'Al Jazeera'.
Anp, decisione coraggiosa
L'Autorità Palestinese ha salutato il riconoscimento formale di uno Stato palestinese da parte del Presidente francese Emmanuel Macron come una "decisione storica e coraggiosa".
"Il Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati accoglie con favore il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'amica Repubblica di Francia, considerandolo una decisione storica e coraggiosa, coerente con il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite e che sostiene gli sforzi in corso per raggiungere la pace e attuare la soluzione dei due Stati", ha affermato in una nota il Ministero degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese a Ramallah.