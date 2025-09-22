In Francia 86 comuni disobbediscono e appendono la bandiera Palestinese

AGI - Mentre il presidente francese Emmanuel Macron è all'Onu per perorare la causa della creazione di uno stato palestinese, in Francia 86 comuni disattendono le indicazioni del ministero dell'Interno e appendono la bandiera palestinese sui palazzi delle istituzioni. La direttiva ministeriale è volta al rispetto del principio di neutralità del servizio pubblico ed evitare “gravi disordini” all’ordine pubblico.
Il sindaco di Lione, Grégory Doucet, ha dichiarato: “Il riconoscimento dello Stato palestinese non è un’offesa a Israele. L’assenza di uno Stato è terreno fertile per tutti i gruppi terroristici, da Daesh a Hamas".
A Saint-Denis, il primo segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, ha partecipato alla cerimonia di esposizione della bandiera. Il sindaco socialista Mathieu Hanotin ha definito il gesto “non un atto militante di lunga durata, ma un momento simbolico per la riconoscenza dello Stato di Palestina”.
Anche altre città hanno seguito l’esempio, tra cui Poitiers, Malakoff, Tarnos e Saint-Ouen. A Parigi, nonostante il parere contrario della sindaca Anne Hidalgo, alcuni eletti di sinistra e attivisti hanno dispiegato una grande bandiera palestinese sulla facciata dell’Hôtel de Ville, accompagnati da slogan come “Parigi solidale con Gaza”. Poco dopo le 18, una lunga bandiera rossa, verde, bianca e nera è stata srotolata da una finestra dell’edificio, sotto gli occhi di alcune decine di eletti parigini — in particolare comunisti, ecologisti e rappresentanti di La France Insoumise — insieme a militanti di associazioni (come France Palestine Solidarité, BDS France…) e sindacati (CGT, Supap-FSU…), che scandivano slogan come "Parigi solidale con Gaza", secondo quanto riportato da un giornalista dell’Agence France-Presse. La bandiera gigante è stata rimossa dopo circa trenta minuti.
Anche città più piccole, come Chenôves e Quétigny, nella periferia di Digione, hanno seguito l’esempio delle grandi. A Carhaix, comune di 7.300 abitanti nel Finistère, il sindaco Christian Troadec, regionalista (sinistra diversificata), ha spiegato di aver issato la bandiera palestinese in risposta alle dichiarazioni di Bruno Retailleau secondo cui dovrebbe esserci solo la bandiera francese".