I funerali dell'attivista conservatore Charlie Kirk in Arizona, atteso l'intervendo di Donald Trump

AGI - Donald Trump ha lodato Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre e di cui oggi si celebrano i funerali in Arizona, ricordando come Kirk fosse popolare tra i giovani. "Una volta - ha confessato a Fox News - Charlie mi disse che avrei dovuto prendere TikTok". Nel corso della cerimonia in Arizona è im programma anche l'intervento dal palco del presidente Trump.
I cancelli d'ingresso allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, sono stati chiusi. I media locali dicono che all'interno ci sono circa 46 mila gli spettatori. Lo stadio ha una capacità superiore ai 63 mila ma per questioni logistiche e di sicurezza il numero degli ingressi è stato ridotto.
Decina di migliaia di persone sono ancora fuori dallo stadio, mentre altre si sono dirette in un'arena vicina, il Desert Diamond, che può contenere fino a ventimila posti e dove la cerimonia verra' trasmessa sul maxischermo. Vestiti con i loro abiti della domenica rosso, bianco e blu - come aveva chiesto l'organizzazione fondata da Kirk, Turning Point Usa - migliaia di sostenitori hanno affollato l'area fuori dallo stadio..
I sostenitori hanno camminato per più di tre chilometri per raggiungere l'area dello stadio, dove c'e' un servizio di sicurezza da super evento. Vietate le borse e gli zaini non trasparenti. Metal detector, elicotteri, droni, guardie armate nei vari punti dello stadio: l'allerta del Secret Service è ai massimi.
Un vetro trasparente avvolge il palco da cui interverranno i rappresentanti del governo, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il vice, JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e quello alla Salute Robert Kennedy, oltre al capo dell'intelligence Tulsi Gabbard e il capo di gabinetto Susie Wiles. Ad aprire gli interventi sara' la moglie di Kirk, Erika, nominata nel frattempo presidente dell'organizzazione fondata dall'attivista.
Lo spazio aereo sopra lo stadio è temporaneamente interdetto a ogni tipo di velivolo, che non sia dei servizi di sicurezza o dell'esercito. Sostenitori di Kirk sono arrivati alle 4 di mattina, in modo da assicurarsi un posto dentro lo stadio: per partecipare bastava registrarsi sul sito di Turning Point Usa. L'ingresso è gratuito e nessun posto è prenotato. Gli spalti sono già pieni, mentre una band gospel stra intrattenendo il pubblico. La gente continua a urlare "Dio e' buono".