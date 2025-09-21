I funerali dell'attivista conservatore Charlie Kirk in Arizona, atteso l'intervendo di Donald Trump
I funerali dell'attivista conservatore Charlie Kirk in Arizona, atteso l'intervendo di Donald Trump
Home>Estero

I funerali dell'attivista conservatore Charlie Kirk in Arizona, atteso l'intervendo di Donald Trump

Decine di migliaia di persone si sono radunate fuori dallo State Farm Stadium di Glendale per ricordare l'influencer di destra ucciso lo scorso 10 settembre
Massimo Basile
La cerimonia commemorativa per l'attivista di destra Charlie Kirk
Afp - La cerimonia commemorativa per l'attivista di destra Charlie Kirk
usa charlie kirk arizona
di lettura

AGI - Donald Trump ha lodato Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre e di cui oggi si celebrano i funerali in Arizona, ricordando come Kirk fosse popolare tra i giovani. "Una volta - ha confessato a Fox News - Charlie mi disse che avrei dovuto prendere TikTok". Nel corso della cerimonia in Arizona è im programma anche l'intervento dal palco del presidente Trump.

ADV

ADV

I cancelli d'ingresso allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, sono stati chiusi. I media locali dicono che all'interno ci sono circa 46 mila gli spettatori. Lo stadio ha una capacità superiore ai 63 mila ma per questioni logistiche e di sicurezza il numero degli ingressi è stato ridotto.

Decina di migliaia di persone sono ancora fuori dallo stadio, mentre altre si sono dirette in un'arena vicina, il Desert Diamond, che può contenere fino a ventimila posti e dove la cerimonia verra' trasmessa sul maxischermo. Vestiti con i loro abiti della domenica rosso, bianco e blu - come aveva chiesto l'organizzazione fondata da Kirk, Turning Point Usa - migliaia di sostenitori hanno affollato l'area fuori dallo stadio..

La cerimonia per Charlie Kirk
Afp - La cerimonia per Charlie Kirk

I sostenitori hanno camminato per più di tre chilometri per raggiungere l'area dello stadio, dove c'e' un servizio di sicurezza da super evento. Vietate le borse e gli zaini non trasparenti. Metal detector, elicotteri, droni, guardie armate nei vari punti dello stadio: l'allerta del Secret Service è ai massimi.

Un vetro trasparente avvolge il palco da cui interverranno i rappresentanti del governo, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il vice, JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e quello alla Salute Robert Kennedy, oltre al capo dell'intelligence Tulsi Gabbard e il capo di gabinetto Susie Wiles. Ad aprire gli interventi sara' la moglie di Kirk, Erika, nominata nel frattempo presidente dell'organizzazione fondata dall'attivista.

Lo spazio aereo sopra lo stadio è temporaneamente interdetto a ogni tipo di velivolo, che non sia dei servizi di sicurezza o dell'esercito. Sostenitori di Kirk sono arrivati alle 4 di mattina, in modo da assicurarsi un posto dentro lo stadio: per partecipare bastava registrarsi sul sito di Turning Point Usa. L'ingresso è gratuito e nessun posto è prenotato. Gli spalti sono già pieni, mentre una band gospel stra intrattenendo il pubblico. La gente continua a urlare "Dio e' buono".

ADV