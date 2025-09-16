Omicidio Kirk, il giudice fissa l'udienza per il 29 settembre

AGI - Tyler Robinson, 22 anni, è comparso per la prima volta davanti al giudice, anche se in video-collegamento dal Centro di detenzione di Utah County, indossando quella che sembrava una divisa verde e seduto davanti a un muro bianco. Il giovane è accusato di aver ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk ed è rimasto in silenzio mentre gli venivano contestati i sette capi di imputazione, tra cui l’omicidio aggravato, reato che nello Utah può portare alla condanna a morte.
Le altre accuse riguardano l’uso di arma da fuoco, due capi per ostruzione della giustizia, due per manipolazione di testimoni e l’aver commesso un reato violento in presenza di un minore. Il giudice Tony Graf, della corte del Quarto distretto, ha dichiarato Robinson indigente e ha stabilito che sarà un avvocato d’ufficio a rappresentarlo, decisione che desta interrogativi dato che la famiglia del ragazzo non appare in difficoltà economiche.
La prossima udienza è stata fissata per il 29 settembre. Nel frattempo, i procuratori dello Utah hanno presentato un ordine di protezione a favore della vedova di Kirk, Erika, chiedendo al giudice di vietare a Robinson ogni contatto diretto o indiretto con lei.