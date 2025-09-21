Abito buono e niente borse: le indicazioni per il funerali di Kirk

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, e membri di spicco del suo movimento "Make America Great Again" (Maga) renderanno omaggio oggi all'attivista conservatore Charlie Kirk, il cui omicidio ha segnato un momento cruciale nel teso clima politico americano. La cerimonia funebre per Kirk, a cui Trump attribuisce un ruolo fondamentale nella sua vittoria alle elezioni del 2024, radunerà allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, decine di migliaia di persone, tra cui il vicepresidente JD Vance, alti funzionari della Casa Bianca e giovani conservatori formati dall'influencer 31enne, ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento a un campus universitario in Utah.
Il programma della cerimonia è stato pubblicato sul sito appositamente creato in memoria di Kirk (www.fightforcharlie.com): "le porte aprono" alle 8, ora locale (le 17 in Italia) e il programma inizia alle 11 (le 20 in Italia); l'ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti (lo stadio ha una capienza massima di 73.000 posti), ma i partecipanti sono invitati a registrarsi per i biglietti. Le autorità stimano che più di 100.000 persone potrebbero radunarsi all'interno e nelle aree esterne dello stadio. L'evento sarà trasmesso in streaming sull'account Rumble di Kirk e da alcune emittenti americane, tra cui Fox News.
Oltre al presidente, tra le figure di spicco che interverranno con un discorso ci saranno: il vicepresidente JD Vance; Marco Rubio, segretario di Stato; Pete Hegseth, segretario della Difesa; Tulsi Gabbard, direttrice dell'Intelligence nazionale e Susie Wiles, capo di Gabinetto della Casa Bianca. Parlerà anche la vedova di Kirk, Erika Kirk, che ha assunto la guida dell'organizzazione fondata dal marito, Turning Point Usa.
Elevate le misure di sicurezza, tanto che gli ospiti sono stati avvisati della possibilità di lunghi tempi di attesa per l'ingresso e del divieto di portare borse, anche trasparenti. Gli organizzatori hanno indicato anche il dress code per la cerimonia: "Sunday Best", l'invito è a indossare l'"abito buono" ma dallo stile sobrio, "nei colori bianco, rosso o blu" (della bandiera americana).
Lo stadio degli eventi
Lo State Farm Stadium di Glendale, sobborgo a nord-ovest di Phoenix, in Arizona, è stato scelto per i funerali dell'attivista politico assassinato il 10 settembre perchè Kirk viveva a Phoenix con la moglie e i due figli e li' si trova la sede del suo movimento Turning Point USA.
Lo stadio, inaugurato nel 2006, ospita le partite interne della squadra di football americano dei Cardinals, la franchigia della Nfl che nel 2009 fu sconfitta dai Pittsburgh Steelers nell'unico Super Bowl a cui ha partecipato. Per i Cardinals il turno era in trasferta in casa dei 49ers a San Francisco. L'impianto ha ospitato tre Super Bowl, l'ultimo nel 2023, e grandi concerti come quelli dei Rolling Stones (nel maggio 2024), degli U2, di Taylor Swift e Beyoncè. È di proprietà della Arizona Sports & Tourism Authority ma è gestito da una società privata, la ASM Global, che lo ha affittato agli organizzatori delle esequie. Proprio accanto all'impianto si trova la Desert Diamond Arena, dove giocano gli Arizona Coyotes della National Hockey League, con una capienza di altri 20mila posti per accogliere quanti dopo essersi registrati non sono riusciti a trovare i biglietti (gratuiti) per lo stadio.