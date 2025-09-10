Usa: spari contro l'attivista di destra Kirk Trump

AGI - L'attivista americano di destra Charlie Kirk è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University di Orem, nello Utah. La polizia del campus ha confermato alla Bbc che sono stati esplosi dei colpi durante un evento con l'attivista e influencer conservatore. Kirk è ricoverato in ospedale e si trova in "condizioni critiche".
Il sospetto killer sarebbe in custodia della polizia, che sta indagando. Charlie Kirk è un commentatore conservatore e conduttore di podcast con milioni di follower.
Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. https://t.co/BkKZc6oDpi— Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025
È noto soprattutto per essere il fondatore di Turning Point USA, un'organizzazione no-profit che si propone di diffondere idee conservatrici tra gli studenti dei campus statunitensi. Ha 5,2 milioni di follower su X e 7,3 milioni su TikTok. Kirk e' un fervente sostenitore del presidente Donald Trump.
Trump: "Preghiamo per lui"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato su Truth un messaggio di solidarietà per Charles Kirk. "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk - ha scritto - colpito da arma da fuoco. Un grande ragazzo da cima a fondo. Dio lo benedica".
Il video shock dell'attentato
Su X è stato diffuso un video di appena cinque secondi che registra il momento Kirk viene ferito al collo da colpi di arma da fuoco. L'attivista, seduto, aveva appena pronunciato le parole "la violenza delle gang" quando è stato visto piegarsi e andare all'indietro, mentre un fiotto di sangue ha cominciato a sgorgare dalla ferita. Il video è stato ripreso da alcuni media americani.
Chi è Kirk, l'influencer amato da Trump
Charlie Kirk, 31 anni, di Arlington Heights, Illinois è una star dei social, con più di sette milioni di follower su Instagram, autore e conduttore radiofonico statunitense molto amato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Kirk è noto soprattutto come fondatore e presidente di Turning Point Usa, un'organizzazione studentesca conservatrice che promuove i principi del libero mercato e del governo limitato, presente in oltre 3.500 scuole superiori e università negli Stati Uniti.
Dopo aver frequentato brevemente l'Harper College, Kirk ha abbandonato gli studi per dedicarsi all'attivismo politico a tempo pieno, guadagnando considerazione nella galassia trumpiana. Nel 2019, ha istituito Turning Point Action, braccio politico dell'organizzazione, e successivamente ha creato Turning Point Faith per mobilitare le comunità religiose su temi conservatori.
È anche conduttore di "The Charlie Kirk Show", un programma radiofonico conservatore, dove il presidente è andato più volte come ospite, e ha una presenza significativa sui social media. È autore di libri come "Campus Battlefield". Complottista novax, negazionista del cambiamento climatico, antiabortista, di recente si era schierato contro la concessione dei visti per le persone provenienti dall'India. Kirk ha promosso teorie complottiste come l'idea del "marxismo culturale", criticata per i suoi contenuti antisemiti.