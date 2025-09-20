Attese 100mila persone ai funerali di Kirk. Sistema di sicurezza da Superbowl

AGI - Un servizio di sicurezza modello Super Bowl, l'evento sportivo di football americano più seguito del Paese, è stato messo in piedi per i funerali di Charlie Kirk allo stadio di Glendale, in Arizona, dove si attendono 100mila persone. Le rigorose misure hanno già portato all'arresto di un uomo, entrato armato nella struttura dove domani si terranno le esequie del 31enne attivista conservatore ucciso il 10 settembre durante un evento pubblico alla Utah Valley University.
Il killer, Tyler Robinson, 22 anni, è stato arrestato trentatré ore dopo. Agli agenti dell'FBI l'uomo, fermato oggi dentro l'area dello stadio, ha dichiarato di far parte della polizia ma da un controllo è risultato che avesse mentito. L'uomo è tutt'ora agli arresti.
Grande Affluenza Prevista alla Veglia Funebre
Oggi è il giorno della veglia funebre. Il feretro sarà portato allo stadio dove giocano abitualmente gli Arizona Cardinals e che può ospitare più di 60mila spettatori. Secondo Fox News, saranno quasi il doppio gli americani che parteciperanno al rito.
Un ex poliziotto di New York, Pat Brosnan, intervistato dalla rete conservatrice, ha messo in guardia i partecipanti e invitato a tenere gli occhi aperti: "Guardate chi avete alla vostra destra, chi alla vostra sinistra, davanti e dietro". L'FBI parla di migliaia di minacce arrivate in rete. Il Secret Service ha alzato la sicurezza a "livello 1", quello adottato per i grandi eventi.
Dispositivo di sicurezza imponente
Posti di controllo in tutta l'area, centinaia di agenti federali, membri del Secret Service, cecchini appostati sugli edifici, elicotteri e droni sorvoleranno la zona. Sarà vietato portare zaini non trasparenti e saranno ammesse solo buste di plastica. L'evento è aperto a tutti: è stata richiesta solo un'iscrizione attraverso il sito di Turning Point Usa, l'organizzazione co-fondata da Kirk e diventata popolare tra milioni di giovani americani.
Obiettivo: Trasformare l'evento in un simbolo nazionale
Per quello che i conservatori vogliono trasformare in un evento nazionale simbolico e leggendario, come furono i funerali del reverendo Martin Luther King nel '68 per i democratici, arriverà in Arizona quasi tutto il governo. Sul palco saliranno in molti. La vedova di Kirk, Erika, nominata nel frattempo amministratore delegato di Turning Point, aprirà la cerimonia.
Atteso il discorso di Donald Trump
Atteso soprattutto il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che è stato il primo ad annunciare la sua presenza. Nel programma sono previsti i messaggi del vicepresidente JD Vance, della capa di gabinetto del presidente Susie Wiles, del segretario di Stato Marco Rubio, dei ministri della Sanità Robert Kennedy, della Difesa Pete Hegseth, del direttore dell'intelligence Tulsi Gabbard, di Donald Trump Jr, del commentatore conservatore Tucker Carlson e del vicecapo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, oltre a quello dell'inviato speciale americano per il sud e il centro Asia Sergio Gor.
Lo stadio aprirà le porte alle 8:00 di domenica mattina, quando in Italia saranno le 17:00, e la cerimonia comincerà tre ore dopo. Previste dirette su tutte le maggiori reti nazionali e lo streaming sugli account social dell'organizzazione fondata da Kirk.