Omicidio Kirk, Robinson scriveva in chat: “Sono stato io"

AGI - Tyler Robinson, il 22enne arrestato con l’accusa di aver ucciso l’attivista conservatore Charlie Kirk, avrebbe rivelato in una chat online con gli amici di essere stato l’autore dell’attacco. Lo riporta il Washington Post. “Ehi ragazzi, ho una brutta notizia - scriveva su Discord - ero io alla UVU ieri. Mi dispiace per tutto questo”. UVU è l’acronimo di Utah Valley University, luogo della sparatoria. Il messaggio, spiega il quotidiano, era stato inviato giovedì sera, due ore prima dell’arresto.
Robinson, tuttavia, non ha confessato e non collabora con le autorità, sebbene “tutte le persone a lui vicine stiano collaborando, cosa che ritengo importantissima”. Lo ha dichiarato in un’intervista ad Abc il governatore repubblicano dello Utah, Spencer Cox, smentendo le prime ricostruzioni secondo cui il giovane avrebbe ammesso l’omicidio. Tracce di Dna compatibili con Robinson sono state rinvenute su un asciugamano avvolto intorno all’arma usata per uccidere Kirk e su un cacciavite trovato sul tetto da cui avrebbe sparato. Lo ha reso noto a Fox News il direttore dell’Fbi, Kash Patel. L’analisi sul Dna presente sull’arma non è invece ancora conclusa.
Il presidente Usa Donald Trump, infine, ha confermato che domenica sarà in Arizona per i funerali di Kirk. “È stato un weekend davvero triste, abbiamo perso una grande persona. Andremo domenica mattina presto, porterò alcune persone con me sull’Air Force One”, ha detto ai giornalisti. Trump ha inoltre puntato il dito contro la sinistra: “Il problema è a sinistra, non a destra. Quando pensate agli agitatori, alla feccia che parla male del nostro Paese, alle bandiere americane che bruciano ovunque, quella è la sinistra”. Secondo il presidente, “persone di sinistra sono già sotto inchiesta”.