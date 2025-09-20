"Anello di fuoco a Gaza City": 17 morti tra cui alcuni bambini 

AGI - I media palestinesi riferiscono di "pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City". I media israeliani confermano che l'Idf sta effettuando un pesante bombardamento su diverse aree di Gaza City, dove si registrano numerose esplosioni. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, finora il bilancio è di 8 morti nel raid di una casa vicino alla Banca della Palestina. L'area presa di mira si trova nel quartiere di Tal al-Hawa. Due bambini sono stati uccisi invece nell'attacco a una scuola di Gaza City. Fonti dell'ospedale al-Shifa affermano che le forze israeliane hanno bombardato una scuola trasformata in rifugio, uccidendo almeno due bambini e ferendone diversi altri.
Secondo fonti mediche locali citate da Al Jazeera gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso 17 persone, di cui 14 a Gaza City. Tra le vittime almeno un palestinese ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre attendeva aiuti nella zona centrale di Gaza.