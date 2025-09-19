Nove mila israeliani firmano per il riconoscimento dello Stato palestinese

"Siamo cittadini di Israele che si oppongono al proseguimento della guerra a Gaza e crediamo nella pace. Invitiamo le nazioni del mondo a riconoscere la Palestina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", si legge nel documento, definendo "il riconoscimento un fatto compiuto" che "è anche nell'interesse di Israele".

Gli organizzatori mirano a presentare 10.000 firme di israeliani all'Assemblea Generale dell'Onu la prossima settimana per "mostrare al mondo che esiste una voce israeliana forte e chiara che si oppone a una guerra senza fine e si aspetta un intervento internazionale per porre fine alla guerra e portare la pace".