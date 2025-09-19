Nove mila israeliani firmano per il riconoscimento dello Stato palestinese
AGI - Quasi 9.000 israeliani hanno firmato una petizione a sostegno della richiesta di riconoscimento dello Stato palestinese in vista del prossimo vertice co-presieduto da Arabia Saudita e Francia il 22 settembre a New York, in cui è atteso il riconoscimento formale da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Australia e Belgio. Lo riferisce Times of Israel, riportando l'iniziativa intitolata "No alla guerra, si' al riconoscimento!" organizzata da Zazim - Community Action, un movimento israeliano composto da ebrei e arabi che lavorano insieme per la democrazia e l'uguaglianza.