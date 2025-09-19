Nove mila israeliani firmano per il riconoscimento dello Stato palestinese
Nove mila israeliani firmano per il riconoscimento dello Stato palestinese

Lo riferisce Times of Israel, riportando l'iniziativa intitolata "No alla guerra, si' al riconoscimento!" organizzata da Zazim - Community Action
Cecilia Scaldaferri
AGI - Quasi 9.000 israeliani hanno firmato una petizione a sostegno della richiesta di riconoscimento dello Stato palestinese in vista del prossimo vertice co-presieduto da Arabia Saudita e Francia il 22 settembre a New York, in cui è atteso il riconoscimento formale da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Australia e Belgio. Lo riferisce Times of Israel, riportando l'iniziativa intitolata "No alla guerra, si' al riconoscimento!" organizzata da Zazim - Community Action, un movimento israeliano composto da ebrei e arabi che lavorano insieme per la democrazia e l'uguaglianza.

"Siamo cittadini di Israele che si oppongono al proseguimento della guerra a Gaza e crediamo nella pace. Invitiamo le nazioni del mondo a riconoscere la Palestina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", si legge nel documento, definendo "il riconoscimento un fatto compiuto" che "è anche nell'interesse di Israele".
Gli organizzatori mirano a presentare 10.000 firme di israeliani all'Assemblea Generale dell'Onu la prossima settimana per "mostrare al mondo che esiste una voce israeliana forte e chiara che si oppone a una guerra senza fine e si aspetta un intervento internazionale per porre fine alla guerra e portare la pace".
