Bandiere, spade e gioielli, ecco i regali che si sono scambiati Trump e Re Carlo
Bandiere, spade e gioielli, ecco i regali che si sono scambiati Trump e Re Carlo

Il presidente degli Stati Uniti è in visita ufficiale nel Regno Unito. Oggi l'incontro al castello di Windsor
Francesco Russo
Re Carlo e Trup al Castello di Windsor
Chris Jackson / POOL / AFP - Re Carlo e Trup al Castello di Windsor
AGI - È tradizione che le visite ufficiali includano lo scambio di doni tra dignitari stranieri, e la visita di Stato del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel Regno Unito non ha fatto eccezione. Al Castello di Windsor, riportano i media britannici, il re Carlo e la regina Camilla hanno donato a Trump un volume in pelle rilegato a mano, realizzato appositamente dalla Legatoria Reale, per celebrare il duecentocinquantesimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, che si celebrerà il prossimo anno.

Bandiere, Borse e Gioielli

Il presidente degli Stati Uniti ha anche ricevuto la bandiera britannica che sventolava su Buckingham Palace il giorno del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. La first lady Melania Trump ha ricevuto in dono una borsa personalizzata Anya Hindmarch e una ciotola in argento e smalto realizzata dall'artista nordirlandese Cara Murphy, realizzata con tecniche tradizionali di oreficeria.


Come ultimo regalo al presidente e alla first lady, il re e la regina hanno consegnato loro una cornice per foto in argento incisa con il loro monogramma congiunto.

La Risposta Americana: Spade e Spille Pregiate

In cambio, il presidente e la first lady hanno donato al Re una replica della spada del presidente Eisenhower, un dono che, a loro dire, simboleggia "profondo rispetto" e serve come "promemoria della storica collaborazione che fu fondamentale per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale" e simbolo dei "valori duraturi e lo spirito di cooperazione che continuano a definire il rapporto tra Stati Uniti e Gran Bretagna".

Un Fiore di Tiffany per la Regina Camilla

La coppia statunitense ha poi consegnato alla Regina Camilla una spilla Tiffany a forma di fiore in oro 18 carati, diamanti e rubini. Il design del manufatto incorpora sia la pietra portafortuna della regina, i rubini, sia la pietra portafortuna della first lady, i diamanti.

