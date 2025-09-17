Trump da re Carlo a Windsor, "sarà una grande giornata"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "grande giornata" quella che lo attende nelle prossime ore in visita ufficiale (la sua seconda) di due giorni nel Regno Unito dove, con la first lady Melania, incontrerà i reali d'Inghilterra al Castello di Windsor. "Abbiamo fatto un buon volo - ha detto, parlando con i giornalisti - molte persone sono venute con noi. Sarà una grande giornata". Trump al suo arrivo ha detto di re Carlo, in vista dell'incontro: "È un amico da molto tempo. E tutti lo rispettano e lo amano".
Annunciato uno storico accordo di cooperazione sull'Intelligenza Artificiale
Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato "uno storico accordo tecnologico" in coincidenza con l'arrivo Trump. L'accordo sullo sviluppo tecnologico "promuoverà la cooperazione nel campo dell'intelligenza artificiale, del calcolo quantistico e dell'energia nucleare", accompagnato da investimenti privati per oltre 31 miliardi di sterline (35,8 miliardi di euro), secondo un comunicato del governo britannico. Tra gli impegni più importanti, Microsoft investirà 30 miliardi di dollari (circa 22 miliardi di sterline o 26 miliardi di euro) per espandere l'IA britannica e costruire il più grande supercomputer del Paese.
Google destinerà 5 miliardi di sterline (circa 5,8 miliardi di euro) a un nuovo centro dati nella contea inglese dell'Hertfordshire, mentre CoreWeave, Salesforce e AI Pathfinder contribuiranno con oltre 4 miliardi di sterline (4,6 miliardi di euro) ulteriori per aumentare l'intelligenza artificiale e la capacità di calcolo, è stato indicato nella nota. Il progetto Stargate UK, sviluppato dalla britannica Nscale insieme a OpenAI e Nvidia, schiererà 120.000 unità di elaborazione avanzata e costituirà la base per una nuova area di crescita dell'IA nel nord-est dell'Inghilterra.
Attivisti proiettano foto di Trump e Epstein sul Castello di Windsor
Alcuni attivisti anti Trump hanno proiettato immagini del presidente Usa e di Jeffrey Epstein su una torre del Castello di Windsor. La polizia locale ha reso noto con un comunicato di aver arrestato quattro persone sospettate di "comunicazioni malevole". Il gruppo britannico Led by Donkeys, il cui nome appare nelle riprese video della protesta, organizza campagne spesso a sfondo umoristico per chiedere conto ai politici.
Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa— Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025
Per diversi minuti, su una torre della residenza reale, a ovest di Londra, sono apparsi ritratti di Epstein, immagini del finanziere accanto a Trump ad una festa e stralci di giornale. "Prendiamo molto seriamente qualsiasi attività non autorizzata nei pressi del Castello di Windsor", ha spiegato Felicity Parker, funzionario della polizia della Thames Valley.