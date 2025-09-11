Caccia la killer di Charlie Kirk, l'Fbi ha recuperato il fucile usato per l'omicidio

AGI - L'Fbi ha recuperato l'arma che si ritiene sia stata utilizzata dall'attentatore che ieri ha ucciso all'università dello Utah l'attivista conservatore Charlie Kirk.
L'agente speciale Robert Bohls ha spiegato che è stato rinvenuto un fucile a otturatore girevole-scorrevole ad alta potenza in una zona boscosa dove l'assassino si era rifugiato dopo l'assassinio.
"Non siamo ancora sicuri di quanto lontano sia andato", ha detto in conferenza stampa il commissario Beau Mason del dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, il quale ha spiegato che il sospetto si era mischiato con la folla di universitari e indossava jeans e una maglia nera.
La polizia dello Utah ha fatto sapere di essere in possesso di "buone riprese video" che mostrano, prima e dopo lo sparo, il sospetto attentatore che ieri ha ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk in un campus. Beau Mason, commissario del dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, ha affermato che al momento le riprese non verranno diffuse.
"Stiamo cercando di ricostruire l'identita' del sospetto con strumenti tecnologici", ha aggiunto il commissario Mason, "se non ci riusciremo, chiederemo l'aiuto dei cittadini che sono in possesso di immagini e video".
Gli investigatori hanno, inoltre, ricostruito i movimenti dell'assassino. Il killer è arrivato sul tetto di un edificio del campus, il Losee Center, e da lì ha sparato per poi fuggire nascondendosi in un quartiere vicino.
Verso le 12:20, circa 20 minuti dopo l'inizio del suo discorso Kirk è stato colpito al collo. Stava rispondendo a una domanda dal pubblico sulla violenza armata.
Le autorità sospettano che si tratti di un tiratore solitario e le testimonianze e i filmati registrati prima e dopo l'attentato sembrano collocare l'assassino sul tetto del Losee Center, a circa 125 metri di distanza da Kirk.
"Abbiamo seguito i suoi movimenti nel campus, su per le scale, fino sul tetto e attraverso di esso fino al luogo da cui ha fatto fuoco. Siamo riusciti a seguire il suo percorso mentre si spostava dall'altra parte dell'edificio, saltava giu' e fuggiva dal campus, entrando in un quartiere", ha spiegato il capo della polizia Beau Mason.