Le idee di Charlie Kirk, tratte dai suoi discorsi

Caccia al killer di Charlie Kirk. L'Fbi diffonde foto del sospettato: "Sulle munizioni incisi slogan transgender e antifascisti"



Il killer è arrivato sul tetto di un edificio del campus, il Losee Center, e da lì ha sparato per poi fuggire nascondendosi in un quartiere vicino. La polizia ha offerto 100mila dollari per chi aiuta a catturare l'attentatore