AGI - Charlie Kirk, commentatore di estrema destra e alleato di Donald Trump, è stato ucciso mercoledì mentre faceva ciò per cui era noto da tutta la sua carriera: commenti incendiari, spesso razzisti e sessisti, rivolti a un vasto pubblico.
Nei suoi podcast, e in quelli di amici e avversari, e soprattutto nei campus universitari, dove andava a dibattere con gli studenti, Kirk ha trascorso gran parte della sua vita adulta a difendere e articolare una visione del mondo allineata a Trump e al movimento Maga.
Ecco alcune idee di Charlie Kirk nelle sue parole prese in esame da Media Matters for America, un'organizzazione no-profit progressista che monitora i media conservatori.
- Sulla razza -
- "Se vedo un pilota nero, penso: 'Cavolo, spero proprio che sia qualificato'. (The Charlie Kirk Show, 23 gennaio 2024)
- "Se sei una lesbica nera, fumatrice di marijuana vieni trattata meglio di un marine degli Stati Uniti?" (The Charlie Kirk Show, 8 dicembre 2022)
- "Succede spesso nelle città americane: neri che vanno in giro a prendere di mira i bianchi per divertimento, questo è un dato di fatto. Sta accadendo sempre più spesso" (The Charlie Kirk Show, 19 maggio 2023)
- "Se ho a che fare con una donna nera idiota nel servizio clienti, mi chiedo se sia lì per la sua eccellenza o per le politiche inclusive. (The Charlie Kirk Show, 3 gennaio 2024)
- "Se avessimo detto che Joy Reid, Michelle Obama, Sheila Jackson Lee e Ketanji Brown Jackson erano state scelte per le politiche inclusive, saremmo stati definiti razzisti. Ora stanno uscendo allo scoperto e lo dicono di noi. Non avete la capacità di elaborazione cerebrale per essere presi sul serio. Dovevate rubare il posto a una persona bianca per essere presi sul serio. (The Charlie Kirk Show, 13 luglio 2023)
- Su genere, femminismo e diritti riproduttivi -
- "Rifiuta il femminismo. Sottomettiti a tuo marito, Taylor. Non sei tu a comandare". (Discussione sulla notizia del fidanzamento tra Taylor Swift e Travis Kelce al The Charlie Kirk Show, 26 agosto 2025)
- "La risposta è sì, il bambino dovrebbe essere partorito" (Risposta a una domanda se avrebbe sostenuto l'aborto in caso di stupro, dibattito Surrounded, pubblicato l'8 settembre 2024)
- "Dobbiamo organizzare un processo in stile Norimberga per ogni medico di una clinica che si occupa di gender. Ne abbiamo bisogno immediatamente" (The Charlie Kirk Show, 1 aprile 2024)
- Sulla violenza armata -
- "Penso che valga la pena di affrontare il costo di alcune morti per arma da fuoco ogni anno, in modo da poter avere il secondo emendamento a protezione degli altri diritti che Dio ci ha donato. E' un accordo equo e razionale" (Evento organizzato da TPUSA Faith, il braccio religioso del gruppo conservatore di Kirk, Turning Point USA, il 5 aprile 2023)
- Sull'immigrazione -
- "L'America ha raggiunto il suo apice quando abbiamo bloccato l'immigrazione per 40 anni e abbiamo ridotto la percentuale di nati all'estero al livello più basso di sempre. Non dovremmo avere paura di farlo" (The Charlie Kirk Show, 22 agosto 2025)
- "Il Partito Democratico americano odia questo Paese. Vogliono vederlo crollare. Adorano che l'America diventi meno bianca" (The Charlie Kirk Show, 20 marzo 2024)
- "La grande strategia di sostituzione etnica, che è in atto ogni singolo giorno al nostro confine meridionale, è una strategia per sostituire l'America rurale bianca con qualcosa di diverso" (The Charlie Kirk Show, 1 marzo 2024)
- Sull'Islam -
- "L'America ha la libertà di religione, ovviamente, ma dovremmo essere franchi: ampie aree dedicate all'Islam sono una minaccia per l'America" (The Charlie Kirk Show, 30 aprile 2025)
- "Abbiamo messo in guardia dall'ascesa dell'Islam, ricevendo grandi reazioni negative. Non ci interessa, e' quello che facciamo qui. E abbiamo detto che l'Islam non è compatibile con la civiltà occidentale" (The Charlie Kirk Show, 24 giugno 2025) -
- "L'Islam è la spada che la sinistra sta usando per tagliare la gola all'America" (post sui social media di Charlie Kirk, 8 settembre 2025) - Sulla religione - "Non esiste separazione tra Chiesa e Stato. È un'invenzione, una finzione, non è prevista dalla Costituzione. È un'invenzione di umanisti laici" (The Charlie Kirk Show, 6 luglio 2022)