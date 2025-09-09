Il ministro della difesa Katz, "se i terroristi non depongono le armi Gaza sarà rasa al suolo"

AGI - Se i terroristi di Hamas non depongono le armi e non liberano tutti gli ostaggi, "saranno distrutti e Gaza sarà rasa al suolo". Lo ha detto il ministro della Difesa Israel Katz su X. Il post di Katz è accompagnato da un video che mostra il crollo della torre al-Ruya nel quartiere Rimal di Gaza City, dopo che ieri il ministro della Difesa aveva promesso che "un potente uragano avrebbe colpito i cieli di Gaza City".
"Trenta edifici terroristici a più piani sono stati attaccati e distrutti e decine di altri obiettivi terroristici sono stati bombardati e demoliti, per ostacolare le infrastrutture per l'osservazione e il terrore, e aprire la strada alle forze di terra", ha aggiunto il ministro israeliano.
Evacuazione per i residenti di Gaza city
Il portavoce dell'Idf in arabo, il colonnello Avichai Edrei, ha emesso un avviso di evacuazione per tutti i residenti di Gaza City. "A tutti i residenti di Gaza City e di tutti i suoi quartieri, dalla Città Vecchia e dal quartiere di Tufah a est fino al mare a ovest, l'Idf è determinato a sconfiggere Hamas e agirà nell'area di Gaza City con grande forza, come ha fatto in tutta la Striscia di Gaza".
L'annuncio di Edrei contiene anche le indicazioni da seguire "Per la tua sicurezza, evacua immediatamente attraverso l'asse Al-Rashid verso la zona umanitaria di Mawasi". L'ordine di evacuazione fornisce anche un numero "per segnalare i posti di blocco istituiti da Hamas o i suoi tentativi di impedire l'evacuazione".
L'avvertimento segna il primo ordine di evacuazione diffuso per tutta Gaza City. I precedenti avvertimenti emessi dall'esercito israeliano nei giorni scorsi includevano solo edifici specifici e l'area circostante. "Rimanere nell'area è estremamente pericoloso", avverte il portavoce dell'Idf.