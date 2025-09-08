Gerusalemme, strage su un bus: morti 6 passeggeri. Uccisi due terroristi. L'elogio di Hamas

AGI - Sei morti, nove feriti e due terroristi uccisi. È il bilancio di un attentato avvenuto questa mattina a Gerusalemme nord, al Ramot Junction. Stando alle prime ricostruzioni dei media locali, due uomini armati sono saliti su un autobus e hanno aperto il fuoco sui passeggeri. A seguito dell'attentato, il primo ministro Benjamin Netanyahu sta attualmente tenendo "una valutazione della situazione" con i capi dell'establishment della sicurezza. Lo fa sapere l'ufficio del primo ministro in una dichiarazione.Al contempo, il premier israeliano ha informato la corte che non sarà in grado di partecipare all'udienza del suo processo prevista per l'ora di pranzo a causa di "motivi di sicurezza".
Hamas ha elogiato l'attacco terroristico definendolo una "operazione eroica". "Affermiamo che questa operazione è una risposta naturale ai crimini dell'occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo", dichiara l'organizzazione palestinese. Hamas non si assume la responsabilità dell'attacco, ma invita i palestinesi della Cisgiordania a "intensificare lo scontro con l'occupazione e i suoi coloni".
L'attentato è stato effettuato da due palestinesi della Cisgiordania, che hanno aperto il fuoco sui civili su un autobus nel nord della città, uccidendo sei persone e ferendone almeno una dozzina.
L'attacco e le vittime
Secondo quanto riferisce il servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia, cinque persone a bordo del bus hanno perso la vita. Dieci i feriti di cui 4 in condizioni particolarmente critiche. I due terroristi sono stati uccisi.
At least four people were killed and fifteen people were injured in a shooting attack at northern Jerusalem’s Ramot Junction, where first responders described a chaotic scene with multiple victims lying unconscious.https://t.co/oDcWeUYyRi— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 8, 2025
Le vittime sono un uomo di 50 anni e tre uomini sulla trentina. E poco dopo è stata dichiarata morta una donna attorno ai 50 anni che era rimasta gravemente ferita. I terroristi che hanno effettuato l'attacco all'incrocio di Ramot avrebbero usato un fucile mitragliatore 'Carl Gustav', comunemente prodotto in Cisgiordania e utilizzato in numerosi attacchi palestinesi in passato.
I due terroristi sono stati colpiti e uccisi da un soldato e da un giovane haredim armato. Entrambi gli autori dell'attentato erano residenti in Cisgiordania, ma senza documenti. Uno di loro viveva a Kubaiba, situato a nord di Ar Hadar, mentre l'altro nel villaggio di Katana, che si trova a nord-ovest di Gerusalemme. Lo riferisce Channel 12, citando la testimonianza della polizia. "Un agente di sicurezza e un civile che erano presenti sulla scena hanno sparato ai terroristi, che sono stati neutralizzati", spiega il rapporto della polizia, la quale aggiunge che il vice capo, Avshalom Peled, è arrivato sulla scena. Anche i genieri della polizia stanno operando sulla scena della sparatoria, controllando la presenza di possibili esplosivi.