Putin: la guerra è "frutto di colpo di Stato dell'Occidente"

AGI - "Questa crisi non è stata scatenata dall'attacco della Russia all'Ucraina, ma è stata il risultato di un colpo di Stato, sostenuto e provocato dall'Occidente". Così il presidente russo Valdimir Putin ha commentato la guerra in Ucraina al vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai nella città cinese di Tianjin."La seconda ragione della crisi è il costante tentativo dell'Occidente di trascinare l'Ucraina nella NATO", ha aggiunto il leader di Mosca.
Nel suo intervento al vertice, il presidente russo ha inoltre dichiarato che Mosca apprezza gli sforzi e le proposte di Cina, India e altri partner strategici volti a facilitare la risoluzione della crisi ucraina. Come riporta il South China Morning Post, il leader del Cremlino ha ribadito che per arrivare a una "soluzione sostenibile e a lungo termine" devono essere eliminate le "cause profonde del conflitto".