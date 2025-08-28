Kim e Putin alla parata del 3 settembre a Pechino. Xi sfida Trump

AGI - Il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà insieme al presidente cinese Xi Jinping e al presidente russo Vladimir Putin alla grande parata militare del 3 settembre a Pechino, in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, un incontro senza precedenti di cui il governo cinese approfitterà per mostrare i muscoli con due alleati chiave contro gli Stati Uniti.
L’agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna lo ha annunciato, sottolineando che per il leader nordcoreano si tratta di un debutto a un evento di questo tipo. È inoltre il primo viaggio di Kim in Cina dal 2019, quando i legami tra Pechino e Pyongyang sembravano deteriorarsi a causa del rafforzamento delle relazioni tra Corea del Nord e Russia. La sua visita viene ora interpretata come un segno di rinnovato riavvicinamento con la potenza asiatica, dopo primi segnali a gennaio con la ripresa di alcuni scambi e gesti ufficiali.
Un legame sempre più stretto
“Difendere, consolidare e sviluppare le relazioni Cina-Corea del Nord è una posizione ferma del Partito Comunista Cinese e del governo cinese”, ha dichiarato oggi il vice ministro degli Esteri aggiunto cinese Hong Lei aggiungendo che Pechino, ancora il principale partner strategico e commerciale della Corea del Nord, con cui condivide un confine di oltre 1.400 chilometri, è disposta a “continuare a lavorare fianco a fianco di Pyongyang per promuovere la pace e la stabilità regionale e per scrivere un nuovo capitolo di tradizionale amicizia” tra i due Paesi.
La parata militare cinese del 3 settembre è per Kim un’occasione d’oro per tornare alla ribalta dopo un periodo di isolamento, con il suo ultimo viaggio all’estero in Russia nel settembre 2023, quando i due Paesi stavano preparando un accordo di partenariato strategico che include un patto di difesa reciproca. Ma è anche un primo risultato per la Cina, dopo che Donald Trump, durante l’incontro con il suo omologo sudcoreano Lee Jae-myung lunedì scorso, aveva dichiarato che avrebbe incontrato “a un certo punto” il leader nordcoreano, come aveva fatto durante il suo primo mandato.
Secondo l’ufficio presidenziale sudcoreano, Seul era già a conoscenza dei piani di Kim di recarsi in Cina quando Lee ha incontrato Trump, il che avrebbe “influenzato” l’incontro, ha riportato oggi l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. È chiaro che senza una data fissata per un possibile incontro faccia a faccia tra il leader nordcoreano e Trump, e con il leader statunitense che sta affrontando difficoltà nei negoziati sull’Ucraina, l’immagine di Xi al fianco di Putin e Kim riafferma ora la posizione della Cina come partner influente su Russia e Corea del Nord, dopo un periodo di basso profilo.
“L’immagine sarà favorevole per la Cina, poiché dimostrerà agli Stati Uniti che Pechino è un attore chiave nella risoluzione di alcune delle più grandi sfide diplomatiche”, ha dichiarato Gabriela Bernal, esperta associata presso il Centro Europeo per gli Studi Nordcoreani. “Xi dimostra a Washington di avere ciò che manca a Trump: la stretta attenzione e l’amicizia di Mosca e Pyongyang”, ha aggiunto. Si prevede inoltre che Xi e Trump possano incontrarsi prima della fine dell’anno, un’occasione in cui il presidente cinese potrà presentarsi con maggiore sicurezza dopo aver riunito Putin e Kim sul suo territorio.