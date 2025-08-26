Ora Trump vuole rincontrare anche Kim Jong-Un

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi di sperare di incontrare nuovamente Kim Jong-un della Corea del Nord, possibilmente entro quest’anno, durante i colloqui alla Casa Bianca con il nuovo leader pacifista della Corea del Sud, che hanno avuto un inizio imbarazzante. Poche ore prima dell’arrivo del presidente Lee Jae Myung per la sua prima visita alla Casa Bianca, programmata da tempo, Trump ha denunciato sui social media quella che ha definito una “purga o rivoluzione” in Corea del Sud, apparentemente in riferimento alle retate che hanno coinvolto alcune chiese.
Dopo quaranta minuti di incontro nell’Ufficio Ovale, durante il quale Lee ha elogiato profusamente Trump, il leader statunitense ha minimizzato le sue dure critiche, affermando: “Sono sicuro che si tratti di un malinteso”, poiché “circolano delle voci”. Trump ha affermato di ritenere di essere sulla stessa lunghezza d’onda di Lee, un progressista che sostiene la diplomazia piuttosto che lo scontro, riguardo alla Corea del Nord.
I precedenti
Trump, che ha incontrato Kim Jong-un tre volte durante il suo primo mandato, ha elogiato il suo rapporto con il giovane dittatore e ha affermato di conoscerlo “meglio di chiunque altro, a parte sua sorella”. “Un giorno lo rivedrò. Non vedo l’ora di incontrarlo. È stato molto gentile con me”, ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo che spera che i colloqui abbiano luogo quest’anno.
Trump una volta ha affermato che lui e Kim si sono “innamorati” durante i loro incontri, che hanno ridotto le tensioni ma non sono riusciti a produrre un accordo duraturo. Da allora, però, Kim è stato incoraggiato dalla guerra in Ucraina, assicurandosi il sostegno fondamentale della Russia dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere. La Corea del Nord ha puntato i piedi e ha rifiutato qualsiasi discussione sulla fine del suo programma nucleare.
L'incontro con il leader di Seul
Lee, un ex avvocato specializzato in diritti dei lavoratori che in passato ha criticato l’esercito americano, ha immediatamente adulato il suo ospite e ha detto che Trump ha reso gli Stati Uniti “non un custode della pace, ma un artefice della pace”. “Attendo con ansia il suo incontro con il presidente Kim Jong-un, la costruzione della Trump Tower in Corea del Nord e la possibilità di giocare a golf lì”, gli ha detto Lee. Ha persino citato la propaganda della Corea del Nord che denunciava la Corea del Sud, sottolineando che Pyongyang aveva affermato che il rapporto con Trump era migliore. Kim “ti aspetterà”, gli ha detto Lee.
In un discorso dopo l’incontro, Lee ha avvertito che la Corea del Nord potrebbe presto produrre da 10 a 20 armi nucleari all’anno, oltre a un missile in grado di colpire gli Stati Uniti, nonostante le pressioni e le sanzioni. “La dura realtà è che il numero di armi nucleari possedute dalla Corea del Nord è aumentato negli ultimi tre o quattro anni”, ha detto Lee al Center for Strategic and International Studies. Ha sottolineato le sue aperture verso il Nord, come l’interruzione della diffusione di messaggi anti-Kim tramite altoparlanti lungo il confine militare.
Lee è stato eletto a giugno dopo l’impeachment del più aggressivo Yoon Suk Yeol, che è stato destituito dall’incarico dopo aver imposto per un breve periodo la legge marziale. Le incursioni denunciate da Trump si riferivano probabilmente in parte alle indagini sui conservatori alleati di Yoon.
