La Russia si dice contraria alle truppe europee in Ucraina

AGI - La Russia "considera negativamente" la possibile presenza di truppe europee in Ucraina. A ribadirlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.
"Vediamo queste discussioni negativamente", ha spiegato Peskov. "Non c'è un esercito europeo, ci sono solo eserciti di paesi specifici, che sono per lo più membri della Nato", ha ricordato. Quanto più in generale all'apertura di Mosca verso un percorso di pace, Peskov ha chiarito che non è utile discutere dettagli fuori dal contesto e in pubblico.
Le possibili garanzie di sicurezza europee per l'Ucraina sono costantemente discusse nei negoziati, ha assicurato Peskov. "Questa è certamente una questione chiave nel contesto degli sforzi di risoluzione e, naturalmente, è sempre all'ordine del giorno dei contatti in corso, in un modo o nell'altro", ha detto.
Ma "non vorremmo discuterne in pubblico. Crediamo che non sarebbe utile per i risultati generali", ha spiegato.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone