Trump: "Sono l'unico che può risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina"

AGI - Al termine del consiglio di gabinetto, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ridimensionato la sua dichiarazione secondo la quale in due settimane sarebbe stata raggiunta una soluzione "conclusiva" alla guerra di Gaza. "Non direi 'conclusiva', va avanti forse da migliaia di anni", ha detto Trump, "posso dire che risolveremo qualcosa molto presto, sia a Gaza che in Ucraina".
Trump ha dichiarato di "essere l'unico che può risolvere" il conflitto tra Russia e Ucraina. "Ho una buona relazione con il Presidente Putin - ha detto - molto, molto buona. È una cosa positiva". "Penso - ha aggiunto - che io sono, probabilmente solo Steve Witkoff potrebbe dirvelo, io sono l'unico che può risolverlo".
Il Presidente degli Stati Uniti ha usato un termine volgare per bocciare le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sulla "mancanza di legittimità" di Volodymyr Zelensky nel firmare in futuro gli atti della pace tra Russia e Ucraina. "Stanno facendo tutti scena - ha detto Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti - sono tutte stronzate".