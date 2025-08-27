Il Financial Times rivela il piano per l'Ucraina dopo la tregua

AGI - Gli Usa si sono detti pronti a fornire risorse di intelligence e supervisione sul campo di battaglia ad un qualsiasi piano di sicurezza occidentale per l'Ucraina del dopoguerra e a partecipare ad uno scudo di difesa aerea guidato dall'Europa. Così si legge sul sito web del Financial Times.
"Le capitali occidentali - si legge ancora - hanno delineato un piano di massima che prevederebbe una zona demilitarizzata, possibilmente pattugliata da truppe neutrali di peacekeeping provenienti da un paese terzo concordato da Ucraina e Russia. Un confine molto più robusto alle spalle di questa zona sarebbe difeso da truppe ucraine armate e addestrate da militari della Nato", hanno affermato tre funzionari.
"Una forza di deterrenza a guida europea verrebbe quindi dislocata più in profondità in Ucraina come terza linea di difesa, con risorse statunitensi a supporto dalle retrovie", precisa l'articolo.
Il Cremlino: "Contrari al dispiegamento di truppe europee"
La Russia "considera negativamente" la possibile presenza di truppe europee in Ucraina. A ribadirlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Vediamo queste discussioni negativamente", ha spiegato Peskov. "Non c'è un esercito europeo, ci sono solo eserciti di paesi specifici, che sono per lo più membri della Nato", ha ricordato. Quanto più in generale all'apertura di Mosca verso un percorso di pace, Peskov ha chiarito che non è utile discutere dettagli fuori dal contesto e in pubblico.
Le possibili garanzie di sicurezza europee per l'Ucraina sono costantemente discusse nei negoziati, ha assicurato Peskov. "Questa è certamente una questione chiave nel contesto degli sforzi di risoluzione e, naturalmente, è sempre all'ordine del giorno dei contatti in corso, in un modo o nell'altro", ha detto.
Ma "non vorremmo discuterne in pubblico. Crediamo che non sarebbe utile per i risultati generali", ha spiegato.
Cremlino: "L'incontro tra i leader va preparato bene"
Qualsiasi incontro tra i presidenti russo e ucraino deve essere "ben preparato", ha sottolinearlo Peskov, facendo capire che un vertice tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non avrà luogo a breve. "Qualsiasi contatto di alto livello deve essere ben preparato per essere efficace," ha detto Peskov ai giornalisti.
Le delegazioni negoziali di Russia e Ucraina sono "in contatto", ma non è stata fissata ancora alcuna data per futuri colloqui.