A Gymnich il confronto su Israele: ogni opzione sul tavolo

Nella riunione informale dei ministri degli Esteri Ue, sarà discusso il tema insieme a tutte le opzioni, che anche l'Alto rappresentante ha detto essere ancora sul tavolo
AGI - "Nei mesi di luglio e agosto abbiamo continuato a seguire, monitorare e valutare i progressi o la mancanza di progressi in termini di impegni umanitari assunti da Israele per migliorare la situazione a Gaza. Nella riunione informale dei ministri degli Esteri Ue, sarà discusso il tema insieme a tutte le opzioni, che anche l'Alto rappresentante ha detto essere ancora sul tavolo". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa.

"Non speculiamo ulteriormente in questa fase su ciò che sarà discusso, ma siamo molto attivi e siamo stati attivi nel periodo di tempo che ho appena descritto. Questa è la direzione che continueremo a seguire, per mantenere la pressione su Israele e ottenere un miglioramento sul campo, perché questo è ciò che vogliamo: salvare vite umane e portare gli aiuti di cui c’è disperatamente bisogno sul campo", ha aggiunto.

"I contatti tra l'Alta rappresentante e il ministro degli Esteri israeliano sono stati piuttosto regolari al fine di mantenere alta la pressione. È cosi' che funziona la diplomazia, perché si basa su incentivi e disincentivi. Sapete anche che è stato redatto un documento che elenca le opzioni disponibili. L'Alta rappresentante ha chiarito che tutte le opzioni rimangono sul tavolo e saranno discusse con i ministri degli Esteri", ha concluso.

