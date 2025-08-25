Trump: "La guerra a Gaza finirà entro 2-3 settimane"

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto con un "nessuno ricorda il 7 ottobre", pronunciato più volte, quando gli è stato chiesto dai giornalisti cosa pensasse della carestia che sta affliggendo la popolazione palestinese a Gaza. "Ma detto questo - ha aggiunto - deve finire".
“Penso che entro le prossime due o tre settimane si arriverà a una conclusione piuttosto positiva”, ha detto Trump ai giornalisti. Lo riporta Aljazeera. Ha poi dichiarato di "non essere contento" dell'attacco israeliano a un ospedale di Gaza, che ha causato la morte di 20 persone, tra cui soccorritori che cercavano di evacuare i feriti e cinque giornalisti. Quando un giornalista nello Studio Ovale gli ha chiesto di commentare l'attacco, Trump ha risposto di non esserne a conoscenza. Incalzato a fornire comunque una risposta, Trump ha risposto: "Non ne sono contento", ha detto, "ma allo stesso tempo, dobbiamo porre fine a tutto questo incubo"