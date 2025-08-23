I bimbi di Gaza come gli ucraini. Lady Erdogan scrive a Melania Trump

AGI - La first lady turca, Emine Erdogan, ha chiesto a Melania Trump di scrivere al primo ministro israeliano a nome dei bambini palestinesi di Gaza, come ha fatto per i bambini ucraini.
Quando la scorsa settimana ha accolto Vladimir Putin in Alaska, il capo della Casa Bianca Donald Trump gli ha consegnato un "messaggio di pace" per l'Ucraina, scritto a quanto pare dalla moglie e First Lady.
La lettera di Emine Erdogan a Melania Trump
In una lettera indirizzata a quest'ultima e resa pubblica dalla presidenza turca, la signora Erdogan la invita a mostrare la stessa "sensibilità" nei confronti della popolazione di Gaza, assediata da quasi due anni dall'esercito israeliano in rappresaglia per gli attacchi del 7 ottobre 2023, guidati dal gruppo palestinese Hamas.
"Sono certa che la sensibilità che avete dimostrato nei confronti dei 648 bambini ucraini che hanno perso la vita in guerra possa essere estesa a Gaza, dove 62.000 civili, tra cui 18.000 bambini, hanno perso la vita in meno di due anni", ha scritto la signora Erdogan, citando un rapporto delle autorità sanitarie di Hamas ritenuto credibile dall'ONU.
Appello al primo ministro israeliano
Le suggerisce di inviare una lettera al primo ministro israeliano (Benjamin) Netanyahu chiedendo la fine della crisi umanitaria a Gaza. "Il vostro appello a favore di Gaza rappresenterebbe una responsabilità storica nei confronti del popolo palestinese."
"Come madre, donna ed essere umano, condivido sinceramente i sentimenti che hai espresso nella tua lettera e spero che tu possa dare la stessa speranza ai bambini di Gaza che desiderano anch'essi pace e tranquillità."
Venerdì le Nazioni Unite hanno dichiarato ufficialmente la carestia a Gaza: una "palese menzogna", ha replicato Netanyahu.