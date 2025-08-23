Incidente al bus di ritorno dalle cascate del Niagara, 5 morti

ADV
AGI - Sono cinque i morti nell'incidente al bus turistico avvenuto in una strada dello stato di New York. È quanto riferisce la polizia dello stato di New York nel corso di una conferenza stampa.
"Si ritiene che il conducente si sia distratto, abbia perso il controllo, abbia sterzato bruscamente e sia finito...laggiù". Lo ha dichiarato un comandante della polizia di Stato di New York presente sul luogo dell'incidente al bus turistico che ha portato alla morte di cinque persone, fornendo per la prima volta il bilancio delle vittime.
