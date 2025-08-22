Scontro tra bus e camion nello Stato di New York. Morti e feriti

AGI - Un autobus con a bordo cinquanta turisti, tra cui diversi bambini, si è ribaltato dopo un incidente stradale nel nord dello Stato di New York, provocando alcuni morti. Lo ha reso noto la polizia. “Ci sono diversi feriti gravi e, come appena annunciato dalla polizia dello Stato di New York, anche alcune vittime”, ha dichiarato Mark Poloncarz, responsabile della contea di Erie.
Secondo la ricostruzione, il pullman si è scontrato con un autoarticolato lungo la I-90, all’altezza di Pembroke, circa 48 chilometri a est di Buffalo. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso, ma le autorità hanno richiesto rinforzi con ulteriori ambulanze e personale medico.
