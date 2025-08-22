Scontro tra bus e camion nello Stato di New York. Morti e feriti
Scontro tra bus e camion nello Stato di New York. Tra i morti anche un bambino

Il veicolo trasportava almeno 50 persone, tra cui diversi minori. Lo scontro vicino alla città di Buffalo
AGI - Un autobus con a bordo cinquanta turisti, tra cui diversi bambini, si è ribaltato dopo un incidente stradale nel nord dello Stato di New York, provocando alcuni morti. Lo ha reso noto la polizia. “Ci sono diversi feriti gravi e, come appena annunciato dalla polizia dello Stato di New York, anche alcune vittime”, ha dichiarato Mark Poloncarz, responsabile della contea di Erie.

Secondo la ricostruzione, il pullman si è scontrato con un autoarticolato lungo la I-90, all’altezza di Pembroke, circa 48 chilometri a est di Buffalo. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso, ma le autorità hanno richiesto rinforzi con ulteriori ambulanze e personale medico.

I passeggeri del bus erano in gran parte turisti provenienti da India, Cina e Filippine. Tra le vittime, ha riferito un agente della polizia statale ai media, c’è almeno un bambino.
