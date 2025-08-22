Katz avverte Hamas, "presto si apriranno le porte dell'inferno"

AGI - Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha annunciato che durante la riunione di gabinetto di ieri "abbiamo approvato i piani delle Idf per sconfiggere Hamas a Gaza", dove "le porte dell'inferno si apriranno presto".
Le dichiarazioni di Katz vengono rilanciate dai media israeliani, elencando tra le azioni attuate dall'esercito "intenso fuoco nemico, evacuazioni civili e manovre".
Al 686mo giorno di guerra, Katz ha ripetuto la minaccia che "presto le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo". Secondo lui, "se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà come Rafah e Beit Hanoun. Esattamente come ho promesso, così sarà"