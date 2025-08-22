Katz avverte Hamas, "presto si apriranno le porte dell'inferno
Il ministro della Difesa israeliano ha ripetuto la minaccia se non dovessero essere accettate le condizioni dello Stato ebraico, il rilascio dei sequestrati e il disarmo del movimento islamista
. Jack GUEZ / AFP - Questa foto, scattata da una posizione al confine israeliano con la Striscia di Gaza, mostra gli edifici distrutti nei territori palestinesi assediati il 21 agosto 2025
AGI - Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha annunciato che durante la riunione di gabinetto di ieri "abbiamo approvato i piani delle Idf per sconfiggere Hamas a Gaza", dove "le porte dell'inferno si apriranno presto".

Ahmad GHARABLI / AFP - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz
Le dichiarazioni di Katz vengono rilanciate dai media israeliani, elencando tra le azioni attuate dall'esercito "intenso fuoco nemico, evacuazioni civili e manovre".

Al 686mo giorno di guerra, Katz ha ripetuto la minaccia che "presto le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo". Secondo lui, "se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà come Rafah e Beit Hanoun. Esattamente come ho promesso, così sarà"

