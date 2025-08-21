Al via l'offensiva su Gaza. Netanyahu: "Avanti anche se Hamas accettasse l'accordo"

AGI - L'annuncio è arrivato poco dopo mezzanotte, nelle ore immediatamente successive l'adozione da parte del ministro della Difesa Ysrael Katz del piano di conquista di Gaza City. "Le nostre forze controllano già la periferia della città". Lapidario il messaggio del portavoce dell'Idf, il generale di brigata Effie Defrin, mentre il premier Benjamin Netanyahu ordinava l'accelerazione delle operazioni per conquistare le ultime roccaforti di Hamas all'interno dell'enclave palestinese.
Mobilitazione dei riservisti israeliani
Nella sua dichiarazione, Defrin ha immediatamente confermato le indiscrezioni uscite ieri sul richiamo dei riservisti. "Circa 60.000 lettere di coscrizione verranno immediatamente inviate, con altre 20.000 previste entro la fine del mese", ha ribadito il portavoce dell'esercito, riferendo, inoltre, che le forze armate stanno lavorando per fornire spazi sufficienti ai civili di Gaza per evacuare in sicurezza, nonché per ricevere aiuti e cure mediche.
Via libera al progetto E1 e demolizioni
L'operazione 'Carri di Gideon B' ha così preso il via, mentre qualche ora prima l'Alta Commissione di pianificazione dell'amministrazione civile, un dipartimento del ministero della Difesa, aveva appena dato il via libera definitivo al controverso progetto di insediamento E1 - da tempo sogno proibito del ministro delle Finanze Belalel Smotrich - che prevede la costruzione di 3.401 unità abitative tra Gerusalemme e l'insediamento di Ma'ale Adumim in Cisgiordania. Progetto che metterà una pietra tombale sull'ipotesi 'due popoli due Stati' e che ha già visto le prime demolizioni di diverse case di palestinesi effettuate oggi dall'Idf nel nord della Valle del Giordano in Cisgiordania.
Condanna internazionale per l'offensiva
Durissime, ancora una volta, le reazioni della comunità internazionale, che ha subito condannato sia l'offensiva a Gaza sia il programma E1. Tra i primi a pronunciarsi è stata l'Ue, attraverso la portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anita Hipper, esprimendo la propria contrarietà a "qualsiasi tentativo di cambiamenti territoriali o demografici nella Striscia di Gaza". Hipper, per commentare l'offensiva israeliana a Gaza, ha invece ripreso direttamente le parole pronunciate a inizio mese dalla presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen, con cui affermava la necessità da parte dell'israeliana di rivedere i piani militari.
Reazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa
Parole decisamente più dure sono arrivate dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che ha definito "intollerabile" l'offensiva di Israele nella Striscia, che porterà - secondo le parole del portavoce capo, Christian Cardon - più uccisioni, più sfollamenti, più distruzione e più panico". Dal Cairo, il governo egiziano - uno dei principali mediatori per la tregua tra Hamas e Tel Aviv - ha affermato che le mosse militari israeliane dimostrano "il totale disprezzo verso gli sforzi dei mediatori e l'accordo proposto per un cessate il fuoco e il rilascio di ostaggi".
Appello degli accademici e premi Nobel
Ma l'offensiva ha scosso anche diversi accademici europei e americani, tra cui dieci premi Nobel. "Come esseri umani, economisti e scienziati, chiediamo la fine immediata di qualsiasi politica che intensifichi la carestia diffusa", si legge in un editoriale firmato, tra gli altri dal premio Nobel per l'economia 2024 e professore al MIT Daron Acemoglu, il professore di economia alla Columbia University e premio Nobel per l'economia 2001 Joseph Stiglitz.
Attesa per la risposta israeliana all'accordo
Nel frattempo, permane l'attesa per la risposta israeliana all'accordo mediato da Egitto e Qatar, già accettato da Hamas, che prevede una tregua iniziale a Gaza di 60 giorni con un rilascio scaglionato degli ostaggi - fonti palestinesi parlano di 10 vivi e 18 corpi - insieme alla liberazione di alcuni detenuti palestinesi e disposizioni che consentano l'ingresso di aiuti nella Striscia. Ma a sminuire l'importanza dell'accordo è stato proprio il premier israeliano. Mentre i tank israeliani hanno avviato la prima fase dell'operazione, Benjamin Netanyahu ha dichiarato a Sky News che "anche qualora Hamas accettasse l'accordo, l'Idf prenderà il controllo di Gaza".
Pressione dei parenti degli ostaggi
Nel frattempo, in tutta Israele, continua il pressing dei parenti degli ostaggi sul governo perché si raggiunga un'intesa che riporti i rapiti a casa. Dopo lo sciopero di domenica scorsa, che ha portato nelle strade di tutto il Paese, oltre 2 milioni di persone, dal quartier generale del Forum dei familiari a Tel Aviv hanno chiesto al premier di "non sabotare l'accordo". "Netanyahu sta ponendo condizioni impossibili per l'accordo, evidentemente per guadagnare tempo e prolungare la guerra, al fine di placare i suoi estremisti messianici al governo, Ben-Gvir e Smotrich", ha affermato Yehuda Cohen, padre del soldato Nimrod, in ostaggio nella Striscia da quasi due anni.