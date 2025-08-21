Via all'offensiva finale su Gaza

AGI - Poche ore dopo l'adozione di un piano di conquista da parte del governo, le Forze di difesa israeliane (Idf) annunciano di aver iniziato l'invasione di Gaza City. "Le nostre forze controllano già la periferia della città", ha affermato il portavoce delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin, mentre il premier Benjamin Netanyahu ordina di accelerare le operazioni per conquistare le ultime roccaforti di Hamas a Gaza.
Nella sua dichiarazione, Defrin ha confermato che questa settimana saranno inviate circa 60.000 lettere di coscrizione, con altre 20.000 previste entro la fine del mese. Il portavoce delle Idf ha riferito, inoltre, che le forze armate israeliane stanno lavorando per fornire spazi sufficienti ai civili di Gaza per evacuare in sicurezza, nonché per ricevere aiuti e cure mediche.
L'approvazione del piano di conquista di Gaza City e le prime operazioni si svolgono sullo sfondo di una proposta di Hamas, sostenuta dai mediatori Egitto e Qatar, per un accordo parziale che includerebbe il rilascio di 10 ostaggi viventi e un cessate il fuoco di 60 giorni. Israele deve ancora dare una risposta formale a questa proposta.
Hamas chiede ai mediatori la massima pressione su Israele
Il movimento radicale palestinese Hamas ha chiesto ai mediatori di esercitare la massima pressione sulla leadership israeliana, in vista dell'avvio di un'operazione militare per la conquista di Gaza City. "Chiediamo ai mediatori di esercitare la massima pressione su Israele per costringerlo a porre fine alla guerra di sterminio contro il popolo palestinese", si legge nella dichiarazione pubblicata sul canale Telegram di Hamas. Nello stesso messaggio, Hamas sottolinea che attribuirà ogni responsabilità per le conseguenze dell'occupazione di Gaza City non solo a Israele, ma anche agli Stati Uniti.
Guterres: "Cessate il fuoco immediato e stop a Gaza City
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza, dopo che Israele ha annunciato i primi passi di un'operazione per prendere il pieno controllo di Gaza City. "È fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza per evitare la morte e la distruzione che un'operazione militare contro Gaza City causerebbe", ha dichiarato Guterres dal Giappone, dove partecipa a una conferenza sullo sviluppo africano. Guterres ha nuovamente chiesto il rilascio incondizionato degli ostaggi tenuti da Hamas. Il numero uno dell'Onu ha sollecitato inoltre Israele a revocare la decisione di espandere la costruzione di insediamenti "illegali" in Cisgiordania.
Macron: "Il piano di conquista di Gaza City porterà al disastro"
"L'offensiva militare" che Israele ha approvato per conquistare Gaza City "non può che portare a un completo disastro per entrambi i popoli". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. Il piano "trascinerà la regione in una guerra permanente", ha aggiunto il capo dell'Eliseo sui social media, ribadendo il suo appello per una "missione internazionale di stabilizzazione".