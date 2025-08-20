Offensiva "I carri di Gideon B", c'è l'approvazione del ministro Katz
Offensiva "I carri di Gideon B", c'è l'approvazione del ministro Katz
Home>Estero

Offensiva "I carri di Gideon B", c'è l'approvazione del ministro Katz

Via libera del ministro della Difesa israeliano al piano di attacco dell'Idf a Gaza City. Già richiamati 40mila riservisti
Francesco Spartà
Offensiva "I carri di Gideon B", c'è l'approvazione del ministro Katz
Bashar TALEB / AFP - Un ragazzo palestinese si allontana dal luogo degli attacchi aerei israeliani su un edificio di sei piani nel quartiere di Saftawi, a ovest di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, il 19 agosto 2025.
israele hamas idg gaza city
di lettura

AGI - Il ministro della Difesa Yisrael Katz ha approvato il piano di attacco dell'Idf a Gaza City, che gli è stato presentato dal capo di stato maggiore Eyal Zamir e dal team di comando dell'esercito israeliano. L'offensiva è soprannominata "I carri di Gideon B", a seguito di una precedente operazione con lo stesso nome. Come parte del piano, verranno inviati gli ordini di richiamo alle armi per i riservisti necessari per effettuare l'attacco. Inoltre - rivelano i media israeliani - sono stati approvati i necessari preparativi umanitari per l'assorbimento dei residenti che saranno evacuati da Gaza City verso sud quando inizierà l'attacco alla città, al fine di isolare i terroristi di Hamas fino a quando non saranno eliminati.

ADV

Elogi al piano dell'Idf

ADV

Una fonte della sicurezza ha detto al Times of Israel che durante l'incontro di ieri tra Katz e i vertici militari, il ministro della difesa ha elogiato il piano e i preparativi dell'Idf.

Emissione di ordini di chiamata per i riservisti

Subito dopo l'incontro, nella tarda serata di ieri, era arrivata la notizia che circa 60.000 ordini di chiamata dei riservisti erano stati emessi dall'esercito per l'offensiva.

Leggi anche:
Tregua a Gaza, entro venerdì la risposta di Israele
Tregua a Gaza, entro venerdì la risposta di Israele. Chiamata alle armi in arrivo per 60.000 riservisti
Secondo il Guardian, la proposta accettata da Hamas prevede il rilascio graduale di circa la metà degli ostaggi ancora in vita, e la restituzione di altrettanti corpi, in cambio della liberazione di 150 palestinesi in carcere

Dettagli sul richiamo dei riservisti

Gli ordini non sono immediati e ai riservisti verranno date almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. Il numero di riservisti richiamati si aggiunge alle decine di migliaia che stanno attualmente prestando servizio nelle riserve. Non tutti i richiamati dovrebbero partecipare all'operazione per catturare Gaza City, poiché alcuni sostituiranno invece le truppe dell'esercito permanente su altri fronti. Dopo l'annuncio dell'approvazione del piano, l'Idf ha iniziato a richiamare già da questa mattina circa 40.000 riservisti, e il reclutamento - rivelano i media israeliani - inizierà il 2 settembre. L'operazione, che sarà discussa dal Gabinetto nei prossimi giorni, includerà le cinque divisioni regolari esercito israeliano, e al suo apice comprenderà 12 brigate di combattimento. L'esercito stima che al culmine dell'operazione, tra un anno, l'Idf avrà tra i 110.000 e i 130.000 riservisti che saranno reclutati in tre fasi.

ADV