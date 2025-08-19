Israele insiste: "Era dell'ospedale di Gaza la diagnosi di leucemia della 20enne morta in Italia"

AGI - Non cessano le polemiche intorno alla morte della 20enne Marah Abu Zuhri deceduta a Pisa nei giorni scorsi dopo essere arrivata in Italia assieme ad altri palestinesi, malati o feriti, di Gaza. Un decesso dovuto a malnutrizione, come riferito da fonte palestinese, o alla leucemia, come reso noto da fonte israeliana?
"Israele, in coordinamento con l'Italia, ha collaborato per facilitare l'uscita da Gaza della giovane Marah Abu Zuhri. La diagnosi di leucemia che Israele ha mostrato - come risulta dalla cartella clinica - è del Naser Hospital di Gaza. Per questo, ogni obiezione in merito, va sottoposta ai medici palestinesi che l'hanno redatta", ha scritto su X l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled.
"Israele accoglie positivamente il fatto che venga controllata la credibilità delle informazioni che arrivano da Gaza. Peccato constatare che, l'unica volta che ciò avviene, è proprio quando è Israele a riportare informazioni provenienti da fonti palestinesi e mai quando è Hamas a diffondere le sue fake news!!", ha aggiunto.