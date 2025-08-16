Morta a Pisa una giovane palestinese arrivata gravemente malnutrita

AGI - È morta a Pisa la ventenne palestinese Marah Abu Zuhri arrivata in Toscana, assieme ad altri palestinesi, tra il 13 e il 14 agosto con un volo dell’Aeronautica Militare. La giovane era stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Cisanello di Pisa in condizioni molto critiche a causa di una grave malnutrizione.
A diffondere la notizia è l'azienda sanitaria che in un comunicato scrive: "Con profondo cordoglio l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana comunica la notizia del decesso della giovane palestinese ricoverata nell’unità operativa di Ematologia nella notte tra il 13 e il 14 agosto. La ragazza, di vent’anni, era arrivata in Italia dalla Striscia di Gaza, accompagnata dalla madre, nell’ambito di un’operazione umanitaria, con un quadro clinico molto complesso/compromesso e uno stato di profondo deperimento organico. Nella giornata di ieri, dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un'improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco che, purtroppo, ha portato al decesso della giovane. L’Azienda ha comunicato il tragico evento alla Prefettura, che ha prontamente attivato le procedure necessarie per i successivi adempimenti di competenza. Il Presidente della Regione Eugenio Giani esprime profondo dolore per la perdita della giovane palestinese e solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia.
"Il Sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio - dichiara Giani - sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza"