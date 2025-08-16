È giallo sulla durata del vertice: più breve del previsto
È giallo sulla durata del vertice: più breve del previsto
Home>Estero

È giallo sulla durata del vertice: più breve del previsto

Trump aveva annunciato che qualora non avesse notato in Putin alcuna voglia di 'trattare', avrebbe abbandonato immediatamente il tavolo delle trattative, i russi avevano pronosticato colloqui di 6-7 ore
Francesco Spartà
Putin - Trump
Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP - Putin - Trump
ucraina russia donald trump anchorage vladimir putin
di lettura

AGI - Concluso il summit tra Trump e Putin, iniziano le prime analisi sullo svolgimento del tanto atteso incontro. Se pare abbastanza chiaro il fatto che dai colloqui non sia arrivata alcuna ipotesi - e nemmeno speranza di una pace immediata - è giallo, invece, sulla durata del vertice.

ADV

I colloqui - svoltisi esclusivamente nel 'formato 3+3', con Putin, Lavrov e Ushakov da un lato e Trump, Rubio e Witkoff dall'altro - sono durati complessivamente nemmeno tre ore.

ADV

E proprio la durata era stato uno dei punti di maggior discussione negli ultimi giorni. Trump aveva annunciato che qualora non avesse notato in Putin alcuna voglia di 'trattare', avrebbe abbandonato immediatamente il tavolo delle trattative.

Il Cremlino, invece, appena iniziato il summit aveva dichiarato che l'intero summit sarebbe durato addirittura 6-7 ore. Ma a mezzanotte e un quarto è arrivato l'annuncio della fine dei colloqui e l’eventualità di un ulteriore vertice nel cosiddetto "formato allargato" tra le delegazioni statunitensi e russe è subito tramontata.
Un corrispondente di Ukrinform ha spiegato a Sky News che anche tutti i giornalisti presenti si aspettavano che l'intero summit "durasse di più" e che dopo il bilaterale ristretto, "ci fosse un pranzo di lavoro con le cosiddette squadre senior, ma è stato annullato e si sono svolti solo i colloqui tre contro tre".

Leggi anche:
&nbsp;Vladimir Putin e Donald Trump
Vertice Trump-Putin, già si pensa al prossimo round
Il presidente degli Usa mentre valuta se invitare anche i leader Ue, afferma "l'incontro più importante sarà il secondo"
La stretta di mano all'aeroporto di Anchorage
Il presidente americano accoglie l'omologo russo nella base aerea in Alaska
Trump e Putin insieme a bordo della "Bestia" ma l'auto del leader russo era sulla pista
Il presidente americano e quello russo sono stati soli, per alcuni minuti, quando sono saliti sulla Cadillac One
Anchorage, dalla felpa di Lavrov al pollo alla Kiev
La scelta della base che serviva a monitorare l'Urss. La felpa di Lavrov e i russi che ribattezzano un piatto tipico
"Quando smetterà di uccidere civili?". Putin tace
La domanda insistente di un giornalista al presidente russo che finge di non sentire
Trump applaude Putin al suo arrivo ad Anchorage in Alaska, poi la stretta di mano
Complottisti scatenati per l'aereo di Putin nella base Usa
I tanti dettagli, anche i meno appariscenti, sotto la lente del web per raccontare il lato oscuro di Anchorage

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV