È giallo sulla durata del vertice: più breve del previsto

AGI - Concluso il summit tra Trump e Putin, iniziano le prime analisi sullo svolgimento del tanto atteso incontro. Se pare abbastanza chiaro il fatto che dai colloqui non sia arrivata alcuna ipotesi - e nemmeno speranza di una pace immediata - è giallo, invece, sulla durata del vertice.
I colloqui - svoltisi esclusivamente nel 'formato 3+3', con Putin, Lavrov e Ushakov da un lato e Trump, Rubio e Witkoff dall'altro - sono durati complessivamente nemmeno tre ore.
E proprio la durata era stato uno dei punti di maggior discussione negli ultimi giorni. Trump aveva annunciato che qualora non avesse notato in Putin alcuna voglia di 'trattare', avrebbe abbandonato immediatamente il tavolo delle trattative.
Il Cremlino, invece, appena iniziato il summit aveva dichiarato che l'intero summit sarebbe durato addirittura 6-7 ore. Ma a mezzanotte e un quarto è arrivato l'annuncio della fine dei colloqui e l’eventualità di un ulteriore vertice nel cosiddetto "formato allargato" tra le delegazioni statunitensi e russe è subito tramontata.
Un corrispondente di Ukrinform ha spiegato a Sky News che anche tutti i giornalisti presenti si aspettavano che l'intero summit "durasse di più" e che dopo il bilaterale ristretto, "ci fosse un pranzo di lavoro con le cosiddette squadre senior, ma è stato annullato e si sono svolti solo i colloqui tre contro tre".
