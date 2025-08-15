"Quando smetterà di uccidere civili?". Putin tace
"Quando smetterà di uccidere civili?". Putin tace
"Quando smetterà di uccidere civili?". Putin tace

La domanda insistente di un giornalista al presidente russo che finge di non sentire
AGI - Quando smetterà di uccidere civili? Una domanda secca, che forse non prevedeva neppure una risposta. E risposta non c'è stata. Solo una smorfia da parte di Vladimir Putin, che posa le mani sulle orecchie ma non replica.

È stato un giornalista ammesso nella sala dove è in corso il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Cremlino Vladimir Putin a porre insistentemente la domanda. Impassibile Trump. Un po' meno lo staff di Putin che ha cercato di far smettere il cronista.

Putin e le domande insolite

Ad Anchorage per Putin è stata anche un'occasione insolita: non è frequente al Cremlino assistere a conferenze stampa e i contatti del presidente con la stampa non prevedono situazioni come quella vista in Alaska.

