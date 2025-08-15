"Quando smetterà di uccidere civili?". Putin tace
La domanda insistente di un giornalista al presidente russo che finge di non sentire
AGI - Quando smetterà di uccidere civili? Una domanda secca, che forse non prevedeva neppure una risposta. E risposta non c'è stata. Solo una smorfia da parte di Vladimir Putin, che posa le mani sulle orecchie ma non replica.
È stato un giornalista ammesso nella sala dove è in corso il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Cremlino Vladimir Putin a porre insistentemente la domanda. Impassibile Trump. Un po' meno lo staff di Putin che ha cercato di far smettere il cronista.
Ad Anchorage per Putin è stata anche un'occasione insolita: non è frequente al Cremlino assistere a conferenze stampa e i contatti del presidente con la stampa non prevedono situazioni come quella vista in Alaska.