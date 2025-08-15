Chi sono i consiglieri chiave ammessi ai negoziati
Chi sono i consiglieri chiave ammessi ai negoziati
Home>Estero

Chi sono i consiglieri chiave ammessi ai negoziati

Il vertice è a porte chiuse. Trump e Putin hanno scelto soltanto due consiglieri
Francesco Spartà
negoziati-alaska-trump-putin&nbsp;
anchorage negoziati consiglieri
di lettura

AGI - I negoziati in Alaska tra Trump e Putin, si stanno svolgendo a porte chiuse, attualmente con un formato "tre contro tre". Sono due consiglieri chiave per parte che si uniscono al presidente di ciascun Paese al tavolo.

ADV

Da parte russa: Sergei Lavrov, ministro degli Affari esteri russo. Il 75enne ricopre l'incarico da più di 20 anni ed è stato personalmente sanzionato - insieme a Putin - dall'Occidente dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022; Yuri Ushakov, assistente di politica estera di Putin per più di dieci anni e in precedenza ambasciatore negli Stati Uniti.

ADV

La delegazione statunitense: figure chiave

Da parte statunitense: Marco Rubio, Segretario di Stato, è considerato un falco della politica estera e uno dei membri più in vista del gabinetto di Trump. Con lui Steve Witkoff, inviato speciale di Trump e suo amico personale da quasi mezzo secolo. Originariamente nominato inviato per il Medio Oriente, ha spesso preso parte alle discussioni sulla fine dei conflitti nell'Europa orientale.

Precedenti incontri e assenze significative

Non è la prima volta che questi quattro uomini si incontrano al tavolo delle trattative. Tutti hanno preso parte ai colloqui di pace in Arabia Saudita lo scorso febbraio, ma ovviamente senza Trump e Putin. Ricordiamo che non c'è un seggio per il presidente Zelensky o per chiunque rappresenti l'Ucraina, il cui futuro è al centro dei colloqui di oggi. Un'altra assenza degna di nota è l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg.

Lo speciale sul vertice di Anchorage

Leggi anche:
&nbsp;Vladimir Putin e Donald Trump
Vertice Trump-Putin, già si pensa al prossimo round
Il presidente degli Usa mentre valuta se invitare anche i leader Ue, afferma "l'incontro più importante sarà il secondo"
La stretta di mano all'aeroporto di Anchorage
Il presidente americano accoglie l'omologo russo nella base aerea in Alaska
Trump e Putin insieme a bordo della "Bestia" ma l'auto del leader russo era sulla pista
Il presidente americano e quello russo sono stati soli, per alcuni minuti, quando sono saliti sulla Cadillac One
Anchorage, dalla felpa di Lavrov al pollo alla Kiev
La scelta della base che serviva a monitorare l'Urss. La felpa di Lavrov e i russi che ribattezzano un piatto tipico
"Quando smetterà di uccidere civili?". Putin tace
La domanda insistente di un giornalista al presidente russo che finge di non sentire
Trump applaude Putin al suo arrivo ad Anchorage in Alaska, poi la stretta di mano
Complottisti scatenati per l'aereo di Putin nella base Usa
I tanti dettagli, anche i meno appariscenti, sotto la lente del web per raccontare il lato oscuro di Anchorage
ADV