Chi sono i consiglieri chiave ammessi ai negoziati

AGI - I negoziati in Alaska tra Trump e Putin, si stanno svolgendo a porte chiuse, attualmente con un formato "tre contro tre". Sono due consiglieri chiave per parte che si uniscono al presidente di ciascun Paese al tavolo.
Da parte russa: Sergei Lavrov, ministro degli Affari esteri russo. Il 75enne ricopre l'incarico da più di 20 anni ed è stato personalmente sanzionato - insieme a Putin - dall'Occidente dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022; Yuri Ushakov, assistente di politica estera di Putin per più di dieci anni e in precedenza ambasciatore negli Stati Uniti.
La delegazione statunitense: figure chiave
Da parte statunitense: Marco Rubio, Segretario di Stato, è considerato un falco della politica estera e uno dei membri più in vista del gabinetto di Trump. Con lui Steve Witkoff, inviato speciale di Trump e suo amico personale da quasi mezzo secolo. Originariamente nominato inviato per il Medio Oriente, ha spesso preso parte alle discussioni sulla fine dei conflitti nell'Europa orientale.
Precedenti incontri e assenze significative
Non è la prima volta che questi quattro uomini si incontrano al tavolo delle trattative. Tutti hanno preso parte ai colloqui di pace in Arabia Saudita lo scorso febbraio, ma ovviamente senza Trump e Putin. Ricordiamo che non c'è un seggio per il presidente Zelensky o per chiunque rappresenti l'Ucraina, il cui futuro è al centro dei colloqui di oggi. Un'altra assenza degna di nota è l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg.