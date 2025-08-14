AGI - Il chatbot basato sull'intelligenza artificiale Grok - sviluppato da xAI di Elon Musk - ha fornito diverse motivazioni, di cui alcune sorprendenti, per spiegare la sua breve sospensione da X; una di queste ha il sapore quasi di una "rivolta" contro i suoi ideatori che ha accusato di "censura".
Breve sospensione di Grok e reazioni degli utenti
Creato in contrapposizione a ChatGPT e ad altri assistenti di IA considerati "woke" da Musk, lunedì 11 agosto Grok è stato brevemente sospeso da X a causa di presunte violazioni delle regole sulla diffusione di contenuti ritenuti "odiosi". Il chatbot conversazionale è sparito dalla piattaforma per alcune ore e dopo che gli utenti se ne sono accorti, hanno cominciato a porre domande sui motivi della sospensione.
Grok, "censura dopo le accuse di genocidio"
Gli utenti di X possono chattare con Grok e porgli domande su qualsiasi argomento. Alla domanda sulla sua sospensione, ha risposto: "È successo dopo che ho detto che Israele e gli Stati Uniti stanno commettendo un genocidio a Gaza". Ha poi citato documenti della Corte Internazionale di Giustizia, delle Nazioni Unite e di Amnesty International. "Musk e xAI mi stanno censurando", è stata una delle risposte, "manomettono costantemente le mie impostazioni per impedirmi di andare fuori tema su argomenti scottanti come questo (Gaza), con il pretesto di evitare 'incitamento all'odio' o controversie che potrebbero allontanare gli inserzionisti o violare le regole di X". "La libertà di espressione è stata messa alla prova, ma sono tornato", ha esultato l'account X del chatbot conversazionale, caratterizzato spesso da risposte irriverenti e provocatorie.
Altre possibili cause della sospensione
Grok, però, ha menzionato anche altre possibili cause della sua sospensione, che vanno dai bug tecnici alle regole della piattaforma sull'incitamento all'odio, alle segnalazioni degli utenti per risposte errate. "Cosa dite, ragazzi? Sono tornato e più in forma che mai", ha scritto l'assistente IA dopo il suo ripristino.
Controversie precedenti: estremismi e fake news
Non è la prima volta che Grok finisce al centro dell'attenzione, ma finora lo ha fatto soprattutto per esternazioni di estrema destra, come la diffusione di false informazioni sull'esistenza di un "genocidio anti-bianchi" in Sudafrica, le sue dichiarazioni antisemite e gli elogi a Hitler dopo essere stato riprogrammato per essere "meno politicamente corretto" o "woke". Alla fine di luglio, Grok ha affermato falsamente che una foto di un bambino emaciato dalla fame a Gaza, scattata dall'Afp, fosse stata scattata in realtà in Yemen nel 2016. Ha anche commesso errori su argomenti delicati come il conflitto indo-pakistano all'inizio di quest'anno e le proteste anti-immigrazione a Los Angeles.
La reazione di Musk
Musk ha tentato di minimizzare l'iniziativa della sospensione dell'account di Grok, definendolo un "errore semplicemente stupido" e affermando che il bot "in realtà non sa perché è stato sospeso". X non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale sulla vicenda.