Musk accusa Apple: "Favorisce OpenAI". E minaccia un'azione legale
Musk accusa Apple: "Favorisce OpenAI". E minaccia un'azione legale
Home>Economia

Musk accusa Apple: "Favorisce OpenAI". E minaccia un'azione legale

Il miliardario sul social network X parla in difesa dell'intelligenza artificiale sviluppata dalla sua società, Grok
ChatGPT
Jaque Silva / NurPhoto / NurPhoto via AFP - ChatGPT
Elon-Musk apple Chatgpt
di lettura

AGI - Elon Musk ha accusato Apple di favorire OpenAI e il suo assistente di intelligenza artificiale (IA) ChatGPT sull’App Store, la piattaforma di download di applicazioni, minacciando l’azienda californiana di intraprendere un’azione legale.

ADV

“Apple agisce in modo tale da rendere impossibile per qualsiasi azienda di IA diversa da OpenAI di raggiungere il primo posto sull’App Store, il che costituisce una palese violazione delle regole di concorrenza”, ha protestato il miliardario sul suo social network X. La sua società xAI, che ha sviluppato l’assistente IA Grok, “intraprenderà immediatamente un’azione legale”, ha aggiunto.

ADV
ADV