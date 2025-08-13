Musk accusa Apple: "Favorisce OpenAI". E minaccia un'azione legale

ADV
AGI - Elon Musk ha accusato Apple di favorire OpenAI e il suo assistente di intelligenza artificiale (IA) ChatGPT sull’App Store, la piattaforma di download di applicazioni, minacciando l’azienda californiana di intraprendere un’azione legale.
“Apple agisce in modo tale da rendere impossibile per qualsiasi azienda di IA diversa da OpenAI di raggiungere il primo posto sull’App Store, il che costituisce una palese violazione delle regole di concorrenza”, ha protestato il miliardario sul suo social network X. La sua società xAI, che ha sviluppato l’assistente IA Grok, “intraprenderà immediatamente un’azione legale”, ha aggiunto.
