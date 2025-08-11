E' morto Miguel Uribe. L'annuncio della moglie
Non ce l'ha fatta il candidato presidenziale colombiano vittima di un attentato lo scorso 7 giugno
STRINGER / AFP - I primi soccorsi prestati a Miguel Uribe Turbay dopo l'attentato
AGI - Il candidato presidenziale colombiano Miguel Uribe, vittima di un attentato lo scorso 7 giugno, è morto dopo aver trascorso due mesi in terapia intensiva e aver subito diversi interventi chirurgici.

Il messaggio d'amore su Instagram

Lo ha annunciato la moglie. "Sarai sempre l'amore della mia vita. Grazie per una vita piena d'amore", ha scritto Maria Claudia Tarazona sul suo account Instagram.

L'ultimo saluto e la promessa

"Riposa in pace, amore della mia vita. Mi prenderò cura dei nostri figli", ha aggiunto.

Rubio rattristato, "giustizia per i responsabili"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato di essere "profondamente rattristato" per la morte del candidato presidenziale colombiano, affermando che gli Stati Uniti chiedono "giustizia per i responsabili". "Gli Stati Uniti sono solidali con la sua famiglia, con il popolo colombiano, sia nel lutto che nel chiedere giustizia per i responsabili" della morte di Uribe.

