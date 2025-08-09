Miguel Uribe Turbay è in condizioni critiche

AGI - Il senatore colombiano e candidato alla presidenza Miguel Uribe Turbay, gravemente ferito alla testa in un attentato il 7 giugno, ha subito un'emorragia cerebrale e le sue condizioni di salute sono "critiche". Lo ha reso noto sabato 9 agosto la Fondazione Santa Fe di Bogotá, dove l'esponente politico è ricoverato da più di due mesi.
Aggravamento e intervento d'emergenza
"Nelle ultime 48 ore le sue condizioni cliniche sono tornate in una condizione critica, a causa di un episodio di emorragia nel sistema nervoso centrale. Questa condizione ha richiesto nuove procedure neurochirurgiche di emergenza che sono riuscite a stabilizzarlo", ha detto la Fondazione.
Dettagli dell'attentato
Uribe Turbay, 39enne rappresentante del partito di destra Centro Democratico, è stato colpito due volte alla testa e una volta alla gamba sinistra mentre teneva un comizio in un parco nel quartiere Modelia di Bogotá.
Prognosi riservata
"La condizione critica è ribadita e la sua prognosi rimane riservata", si legge nel referto medico di oggi.
Precedente intervento chirurgico
L'uomo politico ha subito un altro intervento chirurgico il 16 luglio, dal quale è uscito "bene", secondo sua moglie, María Claudia Tarazona.
Arresti per l'attentato
Per l'attentato contro Uribe Turbay ci sono sei persone in carcere, tra cui l'autore materiale, un adolescente di 15 anni che è stato arrestato con la pistola usata nell'agguato. Inoltre, l'Ufficio del Procuratore ha chiamato in causa cinque adulti accusati di aver partecipato alla pianificazione, tra cui l'anziano José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerato il mandante e l'ideatore dell'attentato.