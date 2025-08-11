Gaza, Netanyahu discute il piano d'attacco con Trump

AGI - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump del piano per l'occupazione di Gaza City. Lo ha rivelato l'ufficio del premier, secondo cui Netanyahu ha ringraziato Trump per il suo "fermo sostegno a Israele" dall'inizio dell'offensiva nella Striscia di Gaza.
La conversazione è avvenuta dopo che il premier israeliano era comparso davanti a giornalisti internazionali per difendere l'espansione della sua offensiva a Gaza con lo sfollamento di un milione di abitanti di Gaza City, decisa venerdì scorso dal suo governo. I due leader "hanno discusso i piani di Israele di prendere il controllo delle rimanenti roccaforti di Hamas a Gaza", riferendosi a Gaza City e alla zona costiera di Al Mawasi, dove centinaia di migliaia di abitanti di Gaza si sono rifugiati e che un tempo era considerata una "zona sicura".
"Apprezzo molto il sostegno del presidente Trump", ha detto durante la conferenza stampa, un sostegno che, ha aggiunto, include la richiesta del rilascio di tutti gli ostaggi e dell'eliminazione di Hamas da Gaza.
L'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina
L'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato il primo ministro, Anthony Albanese. L'Australia, ha detto, riconoscerà uno Stato palestinese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. "Finché lo Stato israeliano e palestinese non saranno permanenti, la pace potrà essere solo temporanea", ha spiegato ai giornalisti: "L'Australia riconoscerà il diritto del popolo palestinese a un proprio Stato". In totale, tre quarti degli Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono lo Stato di Palestina, proclamato dalla leadership palestinese in esilio alla fine degli anni '80.
Questo atto diplomatico è stato compiuto da una decina di Paesi dall'inizio della guerra a Gaza. Alla fine di luglio, l'Australia e altri 14 Paesi occidentali, tra cui Francia e Canada, hanno "invitato" la comunità internazionale a riconoscere lo Stato di Palestina, a seguito di una conferenza ministeriale delle Nazioni Unite su una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese. Albanese ha affermato di aver ricevuto rassicurazioni dall'Autorità nazionale palestinese sul fatto che "non sarà dato alcun posto ai terroristi di Hamas in alcun futuro Stato palestinese".