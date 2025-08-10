Israele mobiliterà fino a 430 mila riservisti. Proteste a Tel Aviv

AGI - Il piano che verrà approvato oggi dal governo israeliano in vista dell'occupazione di Gaza porterà alla mobilitazione di un massimo di 430 mila riservisti. Lo riferisce l'emittente israeliana Kan.
Intanto le forze armate israeliane hanno avviato un'esercitazione di prontezza militare a sorpresa denominata "Alba Nascente" per verificare la preparazione del Quartier Generale e dei principali comandi militari e la loro "capacità di gestire un evento improvviso, esteso, complesso e multiarena". Lo ha riferito il portavoce delle Idf, secondo il quale il test includerà esercitazioni con scenari a sorpresa ed eventi multiarena in tutte le zone di guerra.
Ben Gvir vuole rovesciare l'Autorità Palestinese
Il ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano, l'estremista Itamar Ben Gvir, ha lanciato un appello su X al primo ministro, Benjamin Netanyahu, perché assuma misure "immediate" per "rovesciare l'Autorità Nazionale Palestinese". "Questa deve essere la risposta alle fantasie su uno 'Stato Palestinese' del terrorista Abu Mazen: schiacciare l'autorità terroristica alla cui guida egli siede", scrive Ben Gvir.
Il messaggio del politico ultraconservatore appare come una reazione alle indiscrezioni del quotidiano Al-Arabi Al-Jadeed, secondo il quale il presidente dell'Anp, Abu Mazen, intende dichiarare unilateralmente uno Stato palestinese in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del mese prossimo. Molte nazioni hanno già annunciato che intendono riconoscere tale Stato proprio in occasione di tale vertice diplomatico.
Proteste a Tel Aviv contro l'occupazione di Gaza
I manifestanti che da ieri stanno protestando contro le decisioni del governo Netanyahu sull'occupazione di Gaza hanno bloccato l'autostrada Ayalon a Tel Aviv. Lo riportano i media israeliani. Chiedono la fine della guerra e la restituzione di tutti gli ostaggi. Secondo i media israeliani, tre manifestanti sono stati arrestati dalla polizia israeliana.