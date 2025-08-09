Trump: "L'incontro con Putin si terrà il 15 agosto in Alaska". Dopo il vertice visita Usa in Russia

AGI - Donald Trump ha annunciato su Truth che l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina avverrà il 15 agosto in Alaska.
"Il tanto atteso incontro tra me e il presidente russo Vladimir Putin si terrà venerdì prossimo nel grande Stato dell'Alaska", ha dichiarato Trump sul suo account. L'ultima volta che Putin ha incontrato un leader statunitense è stato nel 2021, in un incontro con l'allora presidente Joe Biden a Ginevra. Nel 2018 aveva incontrato Trump a Helsinki.
La proposta di Trump di includere uno "scambio di territori" come parte di un eventuale accordo di pace, ha attirato critiche sia a Kiev che in diverse capitali europee. Le autorità ucraine hanno ribadito che non accetteranno di cedere aree controllate dalla Russia. Negli ultimi giorni, Trump cercato di fare pressione contro Mosca attraverso Paesi che acquistano il petrolio russo come l'India, attraverso dazi. Gli analisti ritengono che queste azioni facciano parte della sua strategia per arrivare al tavolo dei negoziati con un margine di influenza su Putin, anche se non è chiaro se otterranno l'effetto desiderato. I portavoce del Cremlino hanno descritto il prossimo incontro come "un'occasione di dialogo" e hanno ribadito che Mosca chiederà garanzie di sicurezza e il riconoscimento internazionale dei territori che controlla in Ucraina. Non è stato chiarito se ai colloqui in Alaska parteciperanno rappresentanti ucraini o mediatori esterni.
Il Cremlino conferma l'incontro
Il Cremlino ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Donald Trump si incontreranno in Alaska per un colloquio venerdì prossimo, definendo la scelta del luogo "abbastanza logica".
"La Russia e gli Stati Uniti sono vicini, confinanti", ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere e assistente del Cremlino. "Sembra abbastanza logico che la nostra delegazione debba semplicemente volare attraverso lo Stretto di Bering e che un vertice cosi' importante e atteso tra i leader dei due Paesi si tenga in Alaska".
Zelensky, nessuna decisione senza di noi
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in guardia contro qualsiasi "decisione presa senza l'Ucraina", ribadendo che gli ucraini "non abbandoneranno la loro terra agli occupanti".
"Qualsiasi decisione presa contro di noi, qualsiasi decisione presa senza l'Ucraina, sarebbe una decisione contro la pace", ha avvertito sui social dove ha aggiunto "non porterà a nulla. Sono decisioni nate morte. Sono decisioni impraticabili. E tutti abbiamo bisogno di una pace vera e autentica. Una pace che la gente rispetti".
Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025
L'invito a Mosca
Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, sottolineando che "La Russia e gli Stati Uniti sono vicini e con un confine comune", ha aggiunto che Mosca ha invitato Trump a visitare la Russia dopo il vertice.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone