Fox News: possibile incontro Putin-Trump lunedì a Roma, ma la Tass smentisce

L'agenzia russa: "Il vertice non sarà in un Paese europeo"
Brendan SMIALOWSKI, Maxim Shemetov / AFP - Trump-Putin
AGI - L'incontro tra i presidenti russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, potrebbe tenersi a Roma già lunedì. Lo riporta Fox News citando la capitale italiana come una delle possibili sedi.

Ma a stretto giro arriva la smentita dell'agenzia russa Tass: "Roma non sarà la sede dell'incontro tra Putin e Trump". Il vertice "non sarà in un Paese europeo", ha affermato la fonte dell'agenzia.

