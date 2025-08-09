I resti di Alessandro Coatti sparsi per la città, in manette un 18enne

AGI - Il colombiano Alfredo Diazgranados Sotelo, 18 anni, è stato mandato in carcere su ordine di un giudice per la sua presunta partecipazione all'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, trovato smembrato lo scorso aprile nella città caraibica di Santa Marta, ha riferito sabato la Procura.
Dettagli sul ritrovamento del corpo
"Diazgranados Sotelo e un'altra persona avrebbero introdotto parti del corpo di Coatti in sacchi neri e, a bordo di una motocicletta, li avrebbero distribuiti in diversi settori della città", ha detto l'ufficio del procuratore in un comunicato.
Accuse formali contro Diazgranados
Per questi fatti, un procuratore del dipartimento di Magdalena, la cui capitale è Santa Marta, ha accusato Diazgranados dei reati di omicidio e furto aggravato, sia di condotte aggravate, sia di occultamento, alterazione o distruzione di prove materiali. Il giovane, stando alle prime informazioni, avrebbe respinto le accuse della procura.
Ritrovamento del corpo smembrato
Il 7 aprile la polizia di Santa Marta ha denunciato il ritrovamento del corpo smembrato di Coatti, che era arrivato quattro giorni prima in questa città turistica del nord della Colombia.
Dettagli sul ritrovamento dei resti
I suoi resti sono stati trovati da alcuni bambini all'interno di una valigia, dove si trovavano la testa, le mani e i piedi, e il 17 dello stesso mese sono stati ritrovati il resto delle parti del corpo.
Modalità dell'omicidio
La Procura ha spiegato oggi che Coatti è stato contattato da un'applicazione di incontri virtuali e convinto a partecipare a un incontro in una casa situata nel quartiere di San José del Pando.
Aggressione e smembramento
Una volta sul posto, il biologo italiano è stato minacciato da tre persone, che sono già state arrestate e sono in carcere, che lo hanno colpito alla testa con un oggetto contundente e "lo hanno ferito con un oggetto appuntito", causandone la morte.
Distribuzione delle parti del corpo
"Le persone accusate di aver aggredito e ucciso l'italiano, ne hanno smembrato e distribuito parti del corpo in diversi settori della città", ha spiegato all'epoca la Procura.
Arresti per l'omicidio di Coatti
Complessivamente le autorità colombiane hanno già catturato cinque persone coinvolte nell'omicidio del cittadino italiano.