Raffica di ordini esecutivi. Il ritorno di Trump

Trump è presidente: "Comincia l'età dell'oro"

Nel discorso inaugurale si propone come il "pacificatore", ma attacca Messico e Panama. "Porremo fine alle guerre che non faremo", "dichiarerò l'emergenza al confine sud", "tasseremo i Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini", "ci sono solo due generi, maschio e femmina". Biden grazia tutti i suoi familiari, Fauci e l'ammiraglio Milley.