AGI - Diversi filmati girati a Gaza e caricati sui social media nelle ultime ore mostrano come l'Israeli Defense Forces (Idf) abbiano radunato dozzine di palestinesi - "possibili sospetti" di Hamas secondo quanto riportato dai media ebraici - che si sono arresi alle truppe israeliane a Jabaliya e in altre aree del paese.

Il video dei giovani palestinesi immortalati spogliati, bendati e con le mani legate dietro la schiena, è stato condiviso più volte sui social, in tutto il mondo. In un altro video, un gruppo di loro viene filmato mentre viene trasportato nel retro di un veicolo militare israeliano.

L'Haaretz intanto parla di "decine di combattenti di Hamas che si sono arresi" all'esercito israeliano nel nord della Striscia. Sempre a Gaza, il ministero della Sanità rende noto che i due mesi di bombardamenti israeliani hanno fatto oltre 17mila vittima, la maggior parte delle quali donne e minori. Una "situazione disperata" per la popolazione che è ora allo stremo, secondo quanto denunciato dall'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi.

Heavy bombardment & resumption of military operation have made the situation in #Gaza desperate.



Conditions required to deliver aid DO NOT exist.@UNRWA shelters are OVERFLOWING.



There is NOT ENOUGH aid to meet the overwhelming needs. @UNRWA operations are being strangled. pic.twitter.com/811ch3KSSx