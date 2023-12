AGI - La Bbc ha reso noto che diversi sopravvissuti al massacro dei terroristi di Hamas, al rave party del Nova festival, il 7 ottobre, sono rimasti così traumatizzati dagli orrori a cui hanno assistito che sono stati ricoverati in ospedali psichiatrici perché stanno troppo male; alcuni si sarebbero anche uccisi.

"Ho parlato con almeno tre ragazze che adesso sono ricoverate per una situazione psichica molto complicata a causa degli stupri a cui hanno assistito", ha raccontato il ministro May Golan. "Hanno finto di essere morte ma hanno visto e sentito tutto. E non ce la fanno a reggere". "Sono 18 i ragazzi e le ragazze che sono stati ricoverati in strutture psichiatriche perché stanno male", ha aggiunto il capo della polizia israeliano, Yaacov Shabtai.

Una persona nel team di psichiatri e volontari che stanno aiutando i sopravvissuti a far fronte a quello che hanno vissuto ha raccontato che alcuni si sono già uccisi. Tutti tra l'altro devono far fronte con il senso di colpa: perché sono sopravvissuto io e non un mio amico?, avrei dovuto far salire altri nella mia auto per portarli in salvo?, non mi merito di essere salvato e avrei potuto fare di meglio'.