Le prime testimonianze dello stupro di gruppo di Hamas del 7 ottobre

AGI - La polizia israeliana ha raccolto le prime testimonianze di stupri di gruppo avvenuti durante l'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele perpetrato dai terroristi di Hamas. Una testimone, secondo quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz, ha detto alla polizia di aver assistito allo stupro di gruppo di una giovane donna che, vestita con uniformi militari, cercava di nascondersi dai terroristi di Hamas.

"Mi sono resa conto che la stava violentando e passandola a qualcun altro che indossava anche lui un'uniforme militare", ha detto la testimone, secondo l'articolo di Haaretz. Secondo quanto riferito, la polizia ha ricevuto testimonianze di uno stupro di gruppo avvenuto durante l'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele perpetrato dai terroristi di Hamas.

Fotoreporter presenti all'attacco del 7 ottobre, accusati di essere embedded di Hamas

Uno degli stupratori ha poi sparato alla donna alla nuca e diversi terroristi hanno proceduto a mutilare il suo corpo, ha detto il testimone alla polizia. Ad oggi, i resoconti più corroborati di crimini sessuali durante l'assalto di Hamas provengono da volontari di Zaka, un'organizzazione ultra-ortodossa che aiuta a recuperare e identificare i corpi.

Le forze di sicurezza israeliane, le forze dell'ordine e i funzionari medici devono ancora confermare formalmente le accuse di stupro da parte dei terroristi di Hamas, ma l'accusa è stata utilizzata regolarmente dai funzionari governativi israeliani nel loro racconto di quanto accaduto il 7 ottobre.

Centinaia di sospettati dei massacri si trovano in custodia della polizia e dell'intelligence israeliane. Le norme di emergenza consentono loro di comparire in tribunale solo una volta ogni 45 giorni. Una fonte della polizia ha detto che la maggior parte dei sospettati ha ammesso il proprio ruolo nelle atrocità, mentre alcuni lo hanno negato. Alcuni hanno affermato di essere entrati in Israele per cercare lavoro.