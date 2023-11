Identificati i minori dei canti antisemiti nella metro di Parigi

AGI - Le autorità francesi hanno arrestato otto minorenni per i cori antisemiti nella metropolitana di Parigi che sono stati filmati e ampiamente condivisi sui social media lo scorso 31 ottobre. Gli slogan, ripetuti con enfasi, avevano suscitato nuove preoccupazioni per la recrudescenza dell'antisemitismo in Francia nel contesto della guerra tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas.

Gli otto, nessuno dei quali vive a Parigi, sono sottoposti a interrogatori dalla polizia, ha dichiarato all'AFP una fonte vicina alla procura di Parigi. I cori hanno avuto luogo sulla linea 3, molto utilizzata, che attraversa il cuore della capitale francese. L'età precisa degli otto non è ancora stata resa nota.

Des chants antisémites dans le métro parisien: le parquet va ouvrir une enquête pic.twitter.com/am8dVws2g1 — BFMTV (@BFMTV) November 1, 2023

Secondo le autorità, dall'inizio della guerra scatenata dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, in Francia sono stati registrati oltre 1.250 attacchi antisemiti. L'attacco di Hamas contro Israele ha ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, secondo le autorità israeliane, mentre il ministero della Sanità gestito da Hamas afferma che più di 11.000 palestinesi, per lo più civili e molti dei quali bambini, sono stati uccisi dalla risposta di Israele nella Striscia di Gaza.

Secondo i dati della polizia, domenica più di 180.000 persone hanno manifestato in tutta la Francia, di cui 105.000 a Parigi, per partecipare alle marce "per la Repubblica e contro l'antisemitismo".